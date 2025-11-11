少年、外籍、身心障 車手新趨勢

國內車手結構出現變化，台北市刑事警官說，政府加強打詐力道，詐團招募車手開始轉向吸收少年、外籍觀光人士，甚至招募輕度身心障礙人士，除可降低刑責風險，關鍵都是好控制。

台北市大安警分局九月逮捕一名四十歲車手，正要面取一筆近七百萬元詐款，他假冒理財公司專員，被家屬發現有異報警逮人；他當天是第二度犯案才落網。

警方發現該名車手有輕度身心障礙者，與人應對的反應略有遲緩，但理解、溝通及做事都沒問題；數天後大安警方又逮捕一名輕度身心障礙者，同樣是擔任車手被查獲。

警官指出，國內少年車手、「假觀光、真取款」的外籍車手，近年人數都逐步攀升，今年一至八月，全國查獲少年車手較去年同期增加一千多人。

至於外籍車手，警方去年逮捕七五三人，今年光一至九月，查獲的外籍車手就多達一○六六人。

過去很少聽到身心障礙人士擔任車手案例，但光九月大安警分局就逮捕兩人，第一線刑警認為，少年、外籍車手及輕度身心障礙者，成為詐團利用工具可能成為趨勢，必須提高警覺。

警方分析，詐團車手是「高風險行業」，隨時可能被抓，有人願意做詐團就願意收，但因詐款金額往往龐大，車手「黑吃黑」事件屢見不鮮，雇用少年、外籍觀光人士及輕度身心障礙者當車手，不僅刑責可能較低，也都好控制。

警方說，外籍車手來台，詐團會沒收護照，事後再領回；少年及輕度身心障礙者，監控手則較易掌握，二者心思也較單純，詐團容易控制。