外籍車手難追查 警：需與時間賽跑

普發現金政策被詐團用來行騙，嘉義有民眾上當，警方查獲提款車手來自馬來西亞。

警方說，詐團開始轉向吸收外國籍人士，多持觀光簽證短期來台，警方難掌握和追蹤，成打詐困境。

北市警方統計，一至九月台北市共查獲九十三名外籍車手，比前年增加兩倍。外籍車手來源以香港、馬來西亞、越南為主，印尼、新加坡、菲律賓次之，多持觀光簽證短期來台。

北市一名偵查隊長指出，打詐修法後刑責提高，「國內車手越來越難找」，本國籍車手報酬從過去抽成百分之一拉到百分之三，詐團用人成本上升，轉向尋找外籍人士當提款車手，「外籍車手沒有在台前科紀錄，身分不易追查，且可在短時間內提領後迅速出境，讓偵辦陷入被動」。

他指出，外籍車手報酬抽成約百分之一，搭配機票、住宿及日薪三千至五千元，對東南亞及港澳持免簽證的人極具吸引力，停留時間僅五至七天。

不過他強調，外籍車手雖持合法簽證來台，若能在其出境前辨識身分，並透過移民署及航空警察局協助境管，仍有機會在機場前拘提到案，「一切仍需與時間賽跑，並配合跨部會協作」。

針對此現象，移民署表示，國境事務大隊已建立「高風險對象篩檢機制」，針對來台動機可疑、頻繁入境或身分異常的外籍旅客加強口詢，並結合各權責機關提供的涉案資訊，協助確認身分、攔截可疑人員。

移民署指出，截至今年九月底，入境口詢高風險外籍旅客共三七○九人次，其中二六○四人經查證後被拒入境，該措施主要針對「疑似」高風險對象，非針對特定案件類型統計。