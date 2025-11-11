普發1萬傳詐騙 當心假檢警話術

詐團利用政府普發現金一萬元行騙，嘉市有民眾被騙五十一萬；警方事後逮捕一名馬來西亞籍車手，檢方聲押獲准。記者魯永明／翻攝

政府普發現金一萬元上路，詐團蠢動，刑事局昨指出，相關詐騙已受理六件，財損八二七萬元，其中五件、八二二萬元是遭假檢警話術行騙，另一件是誤點釣魚簡訊連結遭騙個資盜刷，損失五萬元。警方說，詐團手法靈活，未來可能結合其他話術行騙，務必提防。

嘉義市有民眾日前接到自稱郵局人員電話，電話轉接給假警察，稱被害人被冒領普發一萬，被害人依指示寄存摺及提款卡，遭盜領五十一萬元；警方事後逮捕馬來西亞籍車手廖姓女子，檢方聲押獲准，另查獲架設網路電話交換機游姓女子，追查集團。

警方分析，普發現金上路前就有詐團開始行騙，統計至前天，以假冒檢警的手法最多，共受理五件，財損八二二萬元；另一起是假冒財政部寄電子郵件，誘使民眾點擊連結在偽冒普發一萬的釣魚網站，填輸信用卡號、有效日期及安全碼後盜刷。

另外已開始有詐團刊登「一萬元放大方式」等網路廣告，誘使民眾假投資，刑事局已蒐報六十餘則以普發一萬為噱頭的假投資廣告，目前尚未有人受害報案。

官警說，普發現金政策討論時，警方就已對可能詐騙研擬對策，也設法宣導防詐，但詐團擅於利用時事，且結合話術十分靈活，「出什麼招，有時發生了才知道」。

警方認為，假檢警手法揭露後，民眾警覺提高，詐團極可能轉利用其他話術行騙；刑事局已在「打詐儀表板」增設普發現金防詐專區，彙整宣導資訊、最新案例、新聞報導，民眾可善加利用。也提醒應以官方網站公布內容為準，政府普發現金不會以簡訊或電郵，千萬勿點擊不明連結。