宜蘭三星警分局推LINE貼圖 萌貓宣傳詐騙手法

中央社／ 宜蘭10日電

普發現金登記入帳作業已開跑，宜蘭縣三星警分局推出「三三喵的反詐騙日常」LINE貼圖，可愛貓咪結合常見的詐騙手法，盼藉此提升民眾防詐意識。

宜蘭縣政府警察局長劉炯炫今天在記者會表示，普發現金一萬元期間，政府機關人員不會主動打電話、傳訊息，要求民眾提供帳號、密碼，或點擊連結網址領錢，遇到這類情形絕對是詐騙，警局將持續結合科技、教育與社區力量，讓防詐觀念深植家庭。

記者會中，警方除公開近期成功查緝車手案例外，三星警分局並公布自製的警貓貼圖，可愛貓咪結合常見的詐騙手法，例如一頁式廣告私下匯款「裝笑維」，或是貓咪穿著軍裝，搭配文字「幫忙投票、中獎連結、欠款通知，連結且慢小心有詐，踩到雷」等可愛有趣貼圖，提升民眾防詐意識。

警局並邀請三星鄉憲明國小舞龍舞獅隊演出，希望防詐觀念能從校園扎根，並致贈學童警貓貼圖貼紙，盼學童回家後能向家中長輩宣導防詐觀念。

