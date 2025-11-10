快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

上月詐騙財損60億！假名人AI影片騙投資 「吊車大王」竟賣保養品

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假冒名人騙民眾投資，刑事局統計上月受理全般詐騙案財損60.4億元，今年至9月已通報網路廣告平台下架假冒名人詐騙廣告1萬7461則，分析詐團以AI生成名人影片、假冒名人贈書等取信，今邀被冒名賣保養品的「吊車大王」胡漢龑宣導。

依警政署「165打詐儀錶板」網站統計，上月受理詐騙案1萬3673件、財損60.4億元，較9月1萬4109件、67.1億元，分別下降3.1%及10%，但假投資件數及財損仍嚴重。

上月件數前5名手法為網路購物詐騙占30.29％、假投資詐騙11.18％、假交友（投資詐財）詐騙8.07％、色情應召詐財詐騙6.59％、假交友（徵婚詐財）詐騙5.54％；財損前5名則是假投資詐騙41.09％、假交友（投資詐財）詐騙19.01％、假檢警詐騙16.96％、網路購物詐騙4.65％、假交友（徵婚詐財）詐騙3.43％。

刑事局表示，詐團假冒財經專家或企業領袖等名人，上網刊登廣告、貼文及成立群組招募投資，稱掌握內線消息，投資高報酬、短期獲利，派車手取款，輝達執行長黃仁勳、財訊傳媒董事長謝金河、台積電創辦人張忠謀、星宇航空董事長張國煒常被假冒。

詐團會擷取名人影像或語音，以AI製作看似「本人代言」影片，替投資標的背書，經網路社群演算法推播，擴散速度快，辨識難度高；詐團也會以名人贈書、公益回饋或限定贈品為誘餌，營造「成功案例」假象，以配送物品取得個人資料，誘騙投資。

另外，詐團假冒名人以「職人監製」、「專業團隊」等名義，上網販售保健食品、減肥產品、生活用品等，透過通訊軟體關心身體狀況、提供個別建議等取信，以限時優惠、庫存緊張等壓力促使匯款，收錢不出貨或商品不符。

刑事局今舉行165打詐遺錶板記者會，邀「吊車大王」啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑宣導，他表示被詐團假冒，深受其害。刑事局表示，民眾發現類似廣告，可透過數發部「網路詐騙查詢通報網」通報下架。

刑事局說，內政部上月1日公布防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法，所檢舉案件經法院判刑3年以上，可依基準表先核發3分之1獎金，待判決確定再發給餘額，最高獎金1000萬元，鼓勵民眾積極檢舉。

「吊車大王」啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑，被詐騙集團假冒賣保養品。圖／刑事局提供
「吊車大王」啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑，被詐騙集團假冒賣保養品。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒名人騙民眾投資，刑事局長周幼偉（左）今主持警政署「165打詐儀錶板」網站記者會，邀被冒名賣保養品的「吊車大王」胡漢龑（右）宣導。記者李奕昕／攝影
詐騙集團假冒名人騙民眾投資，刑事局長周幼偉（左）今主持警政署「165打詐儀錶板」網站記者會，邀被冒名賣保養品的「吊車大王」胡漢龑（右）宣導。記者李奕昕／攝影
詐騙集團假冒名人騙民眾投資，刑事局長周幼偉（右）今主持警政署「165打詐儀錶板」網站記者會，邀被冒名賣保養品的「吊車大王」胡漢龑（中）宣導。記者李奕昕／攝影
詐騙集團假冒名人騙民眾投資，刑事局長周幼偉（右）今主持警政署「165打詐儀錶板」網站記者會，邀被冒名賣保養品的「吊車大王」胡漢龑（中）宣導。記者李奕昕／攝影
詐騙集團假冒名人騙民眾投資，刑事局長周幼偉（中）今主持警政署「165打詐儀錶板」網站記者會，邀被冒名賣保養品的「吊車大王」胡漢龑（左二）宣導。記者李奕昕／攝影
詐騙集團假冒名人騙民眾投資，刑事局長周幼偉（中）今主持警政署「165打詐儀錶板」網站記者會，邀被冒名賣保養品的「吊車大王」胡漢龑（左二）宣導。記者李奕昕／攝影

詐騙集團 詐團 網路 打詐

延伸閱讀

AI假名人賣貨影片滿天飛 吊車大王親曝經驗：自己都差點上當

影／這畫面太逗！吊車大王訪紫南宮拉「他」大跳超扯舞 網笑瘋狂吸讚

馳援花蓮不手軟！做自己也做公益 「吊車大王」霸氣行善不怕高調

新竹史上最大宗教活動 超越竹北文化祭3天吸10萬人參與

相關新聞

上月詐騙財損60億！假名人AI影片騙投資 「吊車大王」竟賣保養品

詐騙集團假冒名人騙民眾投資，刑事局統計上月受理全般詐騙案財損60.4億元，今年至9月已通報網路廣告平台下架假冒名人詐騙廣...

「普發現金1萬」已詐騙777萬 假檢警謊稱冒領、釣魚網站盜刷

政府普發現金1萬元上路，刑事局統計相關詐騙案6件、財損777萬元，分析詐騙集團以假檢警或釣魚網站行騙，今舉行警政署「16...

今年第3季下架詐騙廣告5820則 普發現金1萬「放大方式」騙投資

網路詐騙廣告氾濫，刑事局統計今年第3季通報網路廣告平台下架5820則，假求職或假活動體驗占6成3，多轉為假投資，假投資占...

新北女誤蹈求職陷阱成車手 母苦勸不聽急衝派出所報警

新北市28歲陳女日前在網路上應徵某公司負責收取款項的外務人員，陳母發現後懷疑是求職詐騙，但女兒卻執意前往取款，陳母趕緊至...

台中南屯購物詐騙多 學生被害近三成 警改編夯曲「沒出息」來防詐

詐騙案件層出不窮，警方積極防詐，台中市第四警分局調查發現，今年以來轄內詐騙案件中網路購物破百件，占比四成，其中被害人是學...

防詐凍結帳戶掀民怨警憂洗錢管道轉向 學者：民眾應理解配合

政府要求銀行強化高風險帳戶的控管措施，不過，警方擔心，銀行加強帳戶管制後，詐騙集團恐將洗錢管道轉向新興、監管尚未完全成熟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。