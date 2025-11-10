上月詐騙財損60億！假名人AI影片騙投資 「吊車大王」竟賣保養品

詐騙集團假冒名人騙民眾投資，刑事局統計上月受理全般詐騙案財損60.4億元，今年至9月已通報網路廣告平台下架假冒名人詐騙廣告1萬7461則，分析詐團以AI生成名人影片、假冒名人贈書等取信，今邀被冒名賣保養品的「吊車大王」胡漢龑宣導。

依警政署「165打詐儀錶板」網站統計，上月受理詐騙案1萬3673件、財損60.4億元，較9月1萬4109件、67.1億元，分別下降3.1%及10%，但假投資件數及財損仍嚴重。

上月件數前5名手法為網路購物詐騙占30.29％、假投資詐騙11.18％、假交友（投資詐財）詐騙8.07％、色情應召詐財詐騙6.59％、假交友（徵婚詐財）詐騙5.54％；財損前5名則是假投資詐騙41.09％、假交友（投資詐財）詐騙19.01％、假檢警詐騙16.96％、網路購物詐騙4.65％、假交友（徵婚詐財）詐騙3.43％。

刑事局表示，詐團假冒財經專家或企業領袖等名人，上網刊登廣告、貼文及成立群組招募投資，稱掌握內線消息，投資高報酬、短期獲利，派車手取款，輝達執行長黃仁勳、財訊傳媒董事長謝金河、台積電創辦人張忠謀、星宇航空董事長張國煒常被假冒。

詐團會擷取名人影像或語音，以AI製作看似「本人代言」影片，替投資標的背書，經網路社群演算法推播，擴散速度快，辨識難度高；詐團也會以名人贈書、公益回饋或限定贈品為誘餌，營造「成功案例」假象，以配送物品取得個人資料，誘騙投資。

另外，詐團假冒名人以「職人監製」、「專業團隊」等名義，上網販售保健食品、減肥產品、生活用品等，透過通訊軟體關心身體狀況、提供個別建議等取信，以限時優惠、庫存緊張等壓力促使匯款，收錢不出貨或商品不符。

刑事局今舉行165打詐遺錶板記者會，邀「吊車大王」啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑宣導，他表示被詐團假冒，深受其害。刑事局表示，民眾發現類似廣告，可透過數發部「網路詐騙查詢通報網」通報下架。