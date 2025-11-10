「普發現金1萬」已詐騙777萬 假檢警謊稱冒領、釣魚網站盜刷

政府普發現金1萬元上路，刑事局統計相關詐騙案6件、財損777萬元，分析詐騙集團以假檢警或釣魚網站行騙，今舉行警政署「165打詐遺錶板」網站記者會，提醒民眾多查證避免受騙。

詐團利用普發現金1萬元，假冒檢警致電民眾謊稱被冒名領取，以配合調查為由要求交錢或提款卡，或假冒財政部設釣魚網站，騙民眾填輸信用卡資料後盜刷；刑事局統計至昨日，假檢警5件、財損772萬元，釣魚簡訊1件、財損5萬元。

刑事局與嘉義市警方已偵破其中1件假檢警案，查獲1名車手、1名架設網路電話交換機（IPPBX）犯嫌，擴大清查。