「普發現金1萬」已詐騙777萬 假檢警謊稱冒領、釣魚網站盜刷
政府普發現金1萬元上路，刑事局統計相關詐騙案6件、財損777萬元，分析詐騙集團以假檢警或釣魚網站行騙，今舉行警政署「165打詐遺錶板」網站記者會，提醒民眾多查證避免受騙。
詐團利用普發現金1萬元，假冒檢警致電民眾謊稱被冒名領取，以配合調查為由要求交錢或提款卡，或假冒財政部設釣魚網站，騙民眾填輸信用卡資料後盜刷；刑事局統計至昨日，假檢警5件、財損772萬元，釣魚簡訊1件、財損5萬元。
刑事局與嘉義市警方已偵破其中1件假檢警案，查獲1名車手、1名架設網路電話交換機（IPPBX）犯嫌，擴大清查。
為協助民眾識詐，刑事局在打詐儀錶板設「普發現金防詐」專區，彙整宣導資訊、最新案例、新聞報導及打詐成效。刑事局表示，民眾應以普發現金官方網站（https://10000.gov.tw/）公布內容為準，不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，有疑慮或接獲可疑訊息，可至專區查詢避免受騙。
