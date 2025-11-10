快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

「普發現金1萬」已詐騙777萬 假檢警謊稱冒領、釣魚網站盜刷

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

政府普發現金1萬元上路，刑事局統計相關詐騙案6件、財損777萬元，分析詐騙集團以假檢警或釣魚網站行騙，今舉行警政署「165打詐遺錶板」網站記者會，提醒民眾多查證避免受騙。

詐團利用普發現金1萬元，假冒檢警致電民眾謊稱被冒名領取，以配合調查為由要求交錢或提款卡，或假冒財政部設釣魚網站，騙民眾填輸信用卡資料後盜刷；刑事局統計至昨日，假檢警5件、財損772萬元，釣魚簡訊1件、財損5萬元。

刑事局與嘉義市警方已偵破其中1件假檢警案，查獲1名車手、1名架設網路電話交換機（IPPBX）犯嫌，擴大清查。

為協助民眾識詐，刑事局在打詐儀錶板設「普發現金防詐」專區，彙整宣導資訊、最新案例、新聞報導及打詐成效。刑事局表示，民眾應以普發現金官方網站（https://10000.gov.tw/）公布內容為準，不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，有疑慮或接獲可疑訊息，可至專區查詢避免受騙。

政府普發現金1萬元上路，刑事局統計相關詐騙案6件、財損777萬元，今舉行警政署「165打詐遺錶板」網站記者會提醒民眾。記者李奕昕／攝影
政府普發現金1萬元上路，刑事局統計相關詐騙案6件、財損777萬元，今舉行警政署「165打詐遺錶板」網站記者會提醒民眾。記者李奕昕／攝影

打詐 詐騙集團 普發現金

延伸閱讀

豐原一家五口被詐騙走絕路 市議員謝志忠以此法宣戰詐團

普發現金開跑 刑事局統計類似詐騙手法已5件

刑事局與將來銀行合作反詐 守護民眾荷包

取締毒駕唾液快篩將上路 刑事局教育訓練嚴陣以待

相關新聞

「普發現金1萬」已詐騙777萬 假檢警謊稱冒領、釣魚網站盜刷

政府普發現金1萬元上路，刑事局統計相關詐騙案6件、財損777萬元，分析詐騙集團以假檢警或釣魚網站行騙，今舉行警政署「16...

今年第3季下架詐騙廣告5820則 普發現金1萬「放大方式」騙投資

網路詐騙廣告氾濫，刑事局統計今年第3季通報網路廣告平台下架5820則，假求職或假活動體驗占6成3，多轉為假投資，假投資占...

新北女誤蹈求職陷阱成車手 母苦勸不聽急衝派出所報警

新北市28歲陳女日前在網路上應徵某公司負責收取款項的外務人員，陳母發現後懷疑是求職詐騙，但女兒卻執意前往取款，陳母趕緊至...

台中南屯購物詐騙多 學生被害近三成 警改編夯曲「沒出息」來防詐

詐騙案件層出不窮，警方積極防詐，台中市第四警分局調查發現，今年以來轄內詐騙案件中網路購物破百件，占比四成，其中被害人是學...

防詐凍結帳戶掀民怨警憂洗錢管道轉向 學者：民眾應理解配合

政府要求銀行強化高風險帳戶的控管措施，不過，警方擔心，銀行加強帳戶管制後，詐騙集團恐將洗錢管道轉向新興、監管尚未完全成熟...

銀行打詐傷及數位弱勢族 零工經濟、中高齡者恐成受害者

台灣詐騙猖獗，面對詐騙行為持續「變招」，不少銀行為打詐啟用AI系統偵測加速凍結帳戶，但近期也出現不少民眾「求助」，原因是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。