女子網戀陷精品投資騙局 台中警銀聯手阻詐50萬

中央社／ 台中10日電

台中王姓女子日前在網路認識男網友，雙方交往談網戀後對方稱認識精品店老闆，鼓吹「低買高出」進口精品投資賺差價；她到銀行要匯款50萬，行員察覺有異，聯手警方成功阻詐。

台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所6日下午1時多，接獲轄內第一銀行太平分行行員報案指稱，有女子欲大額匯款至不明帳戶疑遭詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，40多歲王女日前在網路上，認識暱稱「小任」網友，雙方未曾見面，但在網路上互動後，以結婚為前提交往；男網友日前聲稱認識香港精品店老闆，且與對方為拜把兄弟，可獲得優惠價格，鼓吹以「低買高出」方式，進口精品來台投資賺取差價。

王女得知後決定投資新台幣50萬元，當天便到銀行欲匯款到對方指定的銀行帳戶，幸行員發現王女提供非公司帳戶，且沒有投資合約、僅有1張傳真的保證書，認為有異，通報警方到場。

經員警查看王女手機對話內容，確認為假交友真詐騙手法，並舉出多項類似案例勸導，才成功阻止她匯款避免損失。

網路 帳戶 詐騙

相關新聞

今年第3季下架詐騙廣告5820則 普發現金1萬「放大方式」騙投資

網路詐騙廣告氾濫，刑事局統計今年第3季通報網路廣告平台下架5820則，假求職或假活動體驗占6成3，多轉為假投資，假投資占...

新北女誤蹈求職陷阱成車手 母苦勸不聽急衝派出所報警

新北市28歲陳女日前在網路上應徵某公司負責收取款項的外務人員，陳母發現後懷疑是求職詐騙，但女兒卻執意前往取款，陳母趕緊至...

台中南屯購物詐騙多 學生被害近三成 警改編夯曲「沒出息」來防詐

詐騙案件層出不窮，警方積極防詐，台中市第四警分局調查發現，今年以來轄內詐騙案件中網路購物破百件，占比四成，其中被害人是學...

防詐凍結帳戶掀民怨警憂洗錢管道轉向 學者：民眾應理解配合

政府要求銀行強化高風險帳戶的控管措施，不過，警方擔心，銀行加強帳戶管制後，詐騙集團恐將洗錢管道轉向新興、監管尚未完全成熟...

銀行打詐傷及數位弱勢族 零工經濟、中高齡者恐成受害者

台灣詐騙猖獗，面對詐騙行為持續「變招」，不少銀行為打詐啟用AI系統偵測加速凍結帳戶，但近期也出現不少民眾「求助」，原因是...

第一線行員陷「獵巫」困境

詐騙猖獗，國銀為打詐啟用AI系統偵測加速凍結帳戶嚴重擾民，銀行從業人員透露，銀行並非惡意鎖帳，而是面臨極高法遵壓力。因此...

