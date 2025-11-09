快訊

今年第3季下架詐騙廣告5820則 普發現金1萬「放大方式」騙投資

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

網路詐騙廣告氾濫，刑事局統計今年第3季通報網路廣告平台下架5820則，假求職或假活動體驗占6成3，多轉為假投資，假投資占2成7，已蒐報60餘則以普發現金1萬元為噱頭的假投資廣告，另外假冒「7-ELEVEN賣貨便」相關詐騙增加，提醒民眾留意。

刑事局統計，今年1至9月通報網路廣告平台業者下架逾7萬則詐騙廣告，其中7至9月通報Meta下架5761則、Google下架59則，假求職或假活動體驗占63.49％、假投資27.62％、領取補助金5.19％、其餘3.70％。

刑事局分析，假求職或假活動體驗廣告，以照服員或配音員等徵才、課程參與、活動體驗、做公益領禮券、推廣吃素等吸引瀏覽點擊，引導至LINE聯繫細節，演變為騙取個人資料、投資詐騙、騙取金融帳戶當人頭戶或招募車手。

假投資廣告以「準時報牌」、「名人公益贈書」、「今天佈局、明天驗證」等吸引民眾，或偽冒知名企業家、財經名人、網紅取信；領取補助金廣告則以領取生活補助金、援助津貼為關鍵字，以申請程序需要而要求提供帳戶及提款卡當人頭戶。

政府普發現金1萬元即將發放，詐騙集團刊登「1萬元放大方式」、「用手機變現」、「全民都能領」等廣告，誘使假投資，刑事局已蒐報60餘則。

另外，刑事局觀察今年第3季起Threads詐騙貼文顯著增加，除假投資、假交友、假求職，常以店家歇業、二手出清、整理空間、情侶分手等，稱欲販售或贈送物品，吸引民眾瀏覽留言，提供假冒賣貨便連結，以身分驗證引導操作網路銀行轉帳。

刑事局表示，網路廣告平台業者依法有明確責任，不能放任詐騙廣告流竄，依詐欺犯罪危害防制條例第30條，平台不得刊登或推播含有詐欺內容之廣告，並應建立完善的防詐管理機制；呼籲業者切勿逃避責任，應積極配合法規，主動落實防詐義務，共同守護民眾財產安全、資訊安全與數位環境信任基礎，從源頭防堵詐騙，避免民眾受害。

刑事局提醒民眾，切勿輕信來路不明網路廣告與貼文，尤其要求加入通訊軟體、提供個資、交付帳戶或轉帳操作，極可能是詐騙。

