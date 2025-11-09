新北女誤蹈求職陷阱成車手 母苦勸不聽急衝派出所報警

新北市28歲陳女日前在網路上應徵某公司負責收取款項的外務人員，陳母發現後懷疑是求職詐騙，但女兒卻執意前往取款，陳母趕緊至警局求助。中和警獲報埋伏逮捕陳女及陳姓監控手，詢後將2人詐欺及洗錢罪嫌送辦，檢察官複訊後交保限制住居。

據了解，無業的28歲陳女上月在臉書發現求職廣告，該公司聲稱應徵外務人員負責收取公司款項，工資可從領取的款項內抽取，一次2000元且車馬費另計。陳女不疑有他與該公司聯繫後簽署入職契約。上月27日陳女應公司指示欲外出取款，陳母查看女兒手機對話記錄後懷疑是求職詐騙陷阱，擔心女兒誤蹈法網立即阻止，但女兒仍執意前往擔任取款車手。

陳母焦急地趕緊向中和分局錦和派出所報案，警方獲報立即出動埋伏跟監，狡猾的詐團為防遭查緝多次變更約定地點，警方仍持續跟監發現陳女及另一名20歲陳姓男監控手神情緊張數次回頭張望，警方研判2人已知事跡敗露，立即於中和區圓通路將陳女及20歲陳姓監控手逮捕，並查扣契約書、識別證等證物。

警詢時陳女及陳男堅稱依照公司指示前來取款，並不知是詐騙，警方詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌將2人移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊後諭令交保並限制住居。