豐原一家五口被詐騙走絕路 市議員謝志忠以此法宣戰詐團

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區今年7月發生一家五口疑被詐騙共同走上絕路悲劇，這家人曾向中市議員謝志忠諮詢，謝志忠提供法扶與報警建議，但這家人未報案；謝志忠為防範再發生不幸，他今天起在豐原區陸續掛上「打擊詐騙Line給我」帆布，提醒大家保持警覺，別讓詐騙集團有機可乘。

謝志忠表示，他在豐原區顯目建物掛上「打擊詐騙Line給我」看板，因為詐騙手法層出不窮，警政署統計，台灣單日受理512件詐騙案件，財損高達2億8011萬，甚至很多詐騙案件因為走投無路而犧牲生命。

今年7月，台中市豐原區王姓一家5口疑因遭投資詐騙，親友破門發現一家人在家中死亡，悲劇引發社會關注。豐原在地市議員謝志忠曾開記者會說，王家夫妻是老實人，他們曾到自己的服務處諮詢時滿臉無助，已經走投無路，他提供法扶與報警建議，最後仍來不及阻止悲劇。

謝志忠表示，自己要用大型帆布提醒大家，保持警覺，別讓詐騙集團有機可乘，投資詐騙、假冒親友、假檢警話術，每一步都在騙走你的信任與血汗錢。

他持續加掛帆布，歡迎民眾提供帆布點，一起加入打詐行列，一起找回公平正義。

台中市議員謝志忠在豐原區的「打擊詐騙」帆布今天起陸續掛上，他提醒大家保持警覺，別讓詐騙集團有機可乘。圖／取自市議員謝志忠臉書
台中市議員謝志忠在豐原區的「打擊詐騙」帆布今天起陸續掛上，他提醒大家保持警覺，別讓詐騙集團有機可乘。圖／取自市議員謝志忠臉書

詐騙集團 謝志忠 豐原

相關新聞

台中南屯購物詐騙多 學生被害近三成 警改編夯曲「沒出息」來防詐

詐騙案件層出不窮，警方積極防詐，台中市第四警分局調查發現，今年以來轄內詐騙案件中網路購物破百件，占比四成，其中被害人是學...

防詐凍結帳戶掀民怨警憂洗錢管道轉向 學者：民眾應理解配合

政府要求銀行強化高風險帳戶的控管措施，不過，警方擔心，銀行加強帳戶管制後，詐騙集團恐將洗錢管道轉向新興、監管尚未完全成熟...

銀行打詐傷及數位弱勢族 零工經濟、中高齡者恐成受害者

台灣詐騙猖獗，面對詐騙行為持續「變招」，不少銀行為打詐啟用AI系統偵測加速凍結帳戶，但近期也出現不少民眾「求助」，原因是...

第一線行員陷「獵巫」困境

詐騙猖獗，國銀為打詐啟用AI系統偵測加速凍結帳戶嚴重擾民，銀行從業人員透露，銀行並非惡意鎖帳，而是面臨極高法遵壓力。因此...

防誤鎖帳戶 立委：應建立快速「解鎖」機制

為打擊詐騙，銀行祭出ＡＩ防詐系統，調高帳戶風控機制，卻也引發不少民怨。警察大學警察政策研究所所長許福生認為，如果機制缺乏...

金管會：帳戶被凍 直接臨櫃處理

銀行利用人工智慧（ＡＩ）篩選可疑交易，卻因為誤判而凍結客戶帳戶，引發民怨。金管會銀行局表示，民眾有遇到帳戶被凍結，最快的...

