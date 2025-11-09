豐原一家五口被詐騙走絕路 市議員謝志忠以此法宣戰詐團
台中市豐原區今年7月發生一家五口疑被詐騙共同走上絕路悲劇，這家人曾向中市議員謝志忠諮詢，謝志忠提供法扶與報警建議，但這家人未報案；謝志忠為防範再發生不幸，他今天起在豐原區陸續掛上「打擊詐騙Line給我」帆布，提醒大家保持警覺，別讓詐騙集團有機可乘。
謝志忠表示，他在豐原區顯目建物掛上「打擊詐騙Line給我」看板，因為詐騙手法層出不窮，警政署統計，台灣單日受理512件詐騙案件，財損高達2億8011萬，甚至很多詐騙案件因為走投無路而犧牲生命。
今年7月，台中市豐原區王姓一家5口疑因遭投資詐騙，親友破門發現一家人在家中死亡，悲劇引發社會關注。豐原在地市議員謝志忠曾開記者會說，王家夫妻是老實人，他們曾到自己的服務處諮詢時滿臉無助，已經走投無路，他提供法扶與報警建議，最後仍來不及阻止悲劇。
謝志忠表示，自己要用大型帆布提醒大家，保持警覺，別讓詐騙集團有機可乘，投資詐騙、假冒親友、假檢警話術，每一步都在騙走你的信任與血汗錢。
他持續加掛帆布，歡迎民眾提供帆布點，一起加入打詐行列，一起找回公平正義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言