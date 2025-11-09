豐原一家五口被詐騙走絕路 市議員謝志忠以此法宣戰詐團

台中市豐原區今年7月發生一家五口疑被詐騙共同走上絕路悲劇，這家人曾向中市議員謝志忠諮詢，謝志忠提供法扶與報警建議，但這家人未報案；謝志忠為防範再發生不幸，他今天起在豐原區陸續掛上「打擊詐騙Line給我」帆布，提醒大家保持警覺，別讓詐騙集團有機可乘。

謝志忠表示，他在豐原區顯目建物掛上「打擊詐騙Line給我」看板，因為詐騙手法層出不窮，警政署統計，台灣單日受理512件詐騙案件，財損高達2億8011萬，甚至很多詐騙案件因為走投無路而犧牲生命。

今年7月，台中市豐原區王姓一家5口疑因遭投資詐騙，親友破門發現一家人在家中死亡，悲劇引發社會關注。豐原在地市議員謝志忠曾開記者會說，王家夫妻是老實人，他們曾到自己的服務處諮詢時滿臉無助，已經走投無路，他提供法扶與報警建議，最後仍來不及阻止悲劇。

謝志忠表示，自己要用大型帆布提醒大家，保持警覺，別讓詐騙集團有機可乘，投資詐騙、假冒親友、假檢警話術，每一步都在騙走你的信任與血汗錢。