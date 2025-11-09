台中南屯購物詐騙多 學生被害近三成 警改編夯曲「沒出息」來防詐

詐騙案件層出不窮，警方積極防詐，台中市第四警分局調查發現，今年以來轄內詐騙案件中網路購物破百件，占比四成，其中被害人是學生族群占近三成，為避免年輕學子受騙上當，四分局今年來已辦理46場校園防詐宣導，昨天還趁轄內惠文高中校慶，進入校園宣導，也將反詐內容融入近期夯曲「沒出息」中，希望加強學子印象。

第四警分局統計，今年1至10月止，網路購物詐騙案件以20至29歲族群為主，共受理115件，占整體網購詐騙總件數40.4%，其中學生族群占比最高達26.3%。進一步分析，許多年輕學子常因衝動消費、誤信假訊息及社會經驗不足，易落入詐騙陷阱；常見手法包括以以超低價販售熱門商品、盜用帳號或假冒商家要求提前匯款等。

第四警分局為強化年輕學子的反詐觀念，今年以來已辦理46場校園宣導，昨天還趁轄內惠文高中校慶，深入校園內宣導，分局為加深學子印象，改編近期夯曲「沒出息」的歌詞內容，將反詐文字融入歌詞當中，改編為「你在唬爛什麼啦」、「你在騙什麼騙？沒出息」。

警方也在活動結束後，贈送參與學生反詐小禮，也提供填寫問卷參加抽獎，讓防詐宣導不再枯燥，寓教於樂，現場互動氣氛熱烈，笑聲與掌聲不斷。

第四警分局呼籲，網購嚴防低價陷阱、核實賣家身分、慎點網頁連結、不輕信急催匯款及遇疑問即撥165反詐騙專線，才能有效降低遭詐之風險。

第四分局提醒，學生與年輕族群務必提高警覺，學習分辨真假訊息，守護自身財產安全。未來持續推動「分眾分層」防詐策略，結合數據分析精準鎖定高風險族群，透過多元創意活動深化識詐意識，共同打擊詐騙犯罪。