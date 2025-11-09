防詐凍結帳戶掀民怨警憂洗錢管道轉向 學者：民眾應理解配合

政府要求銀行強化高風險帳戶的控管措施，不過，警方擔心，銀行加強帳戶管制後，詐騙集團恐將洗錢管道轉向新興、監管尚未完全成熟的虛擬資產與第三方支付領域，並利用「化整為零」的方式來規避監管和銀行風控系統的偵測。陽明交大法律學者林志潔指出，詐騙已全球化，關鍵在第一時間阻止資金外流，金流一旦外流，後續偵辦難度極高，即便可能造成部分使用者不便，民眾也應理解並配合相關防制措施，以降低風險。

打詐警官指出，為處裡金流，詐團會鎖定具備交易和轉帳功能，且帳戶開設相對寬鬆的虛擬資產交易平台（VASP），因為虛擬資產交易平台具有帳戶開立寬鬆（不須真實身分驗證）與國際化特性，之後將成為「洗錢中繼站」。目前幾乎絕大部分的詐騙案，無論是ATM提領或車手面交，都已將贓款匯入虛擬交易平台，導致警方追查金流時，因無法查核身分導致案件擱置，形成詐騙洗錢斷點。

另外，詐團也會鎖定第三方支付的隱蔽性，比如利用遊戲點數、電子票證、甚至購物網站的儲值金進行小額、分散的「去中心化」洗錢。這些金流雖然單筆金額小，但數量龐大，難以被銀行風控系統有效捕捉。

警方說，國內銀行鎖帳戶只能管制境內傳統金融，若是詐團使用境外虛擬資產平台或境外人頭帳戶，打詐警方就得面臨高難度的跨境查緝，警方得耗費更多時間進行國際司法互助，追蹤金流變得緩慢且困難。

另外，雖然政府積極打詐，銀行家強審核導致線上帳戶難以取得，但部分詐團仍會藉由雇用實體車手或利用偏鄉地區的人頭帳戶作案。這使得打詐工作從「技術戰」重新回歸「人力戰」，增加基層員警的負擔和風險。

打詐警官強調，政府的打詐聯防必須延伸到非銀行體系的「長尾」，呼籲數發部與金管會應加速將虛擬資產、第三方支付、甚至特定網路遊戲的交易納入反洗錢規範，防止詐團利用管制間的縫隙持續變形。

林志潔強調，詐騙犯罪最終必然涉及金流運作，若金融機構未及時凍結可疑資金，款項一旦被轉往海外，後續追查難度將大幅提高。

林志潔表示，為通過亞太防制洗錢組織（APG）洗錢防制評鑑，台灣曾將大額交易申報門檻由一百萬元降至五十萬元，雖然造成部分民眾使用銀行帳戶不便，但能有效防止退休金或積蓄遭詐騙轉走，這是社會風險評估。就像警方為防酒駕而路邊攔查，雖然行車受到影響，但能避免車禍。

她說，現今詐騙金流已不只在傳統金融機構流動，還轉往虛擬資產、加密貨幣與冷熱錢包等新興管道，政府應盤點這些多元金流狀況，檢視金融監理量能是否足以因應。