聽新聞
0:00 / 0:00

AI防詐凍結帳戶 掀「金融誤傷潮」

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨郭政芬／新竹報導

金融機構AI防詐，卻有愈來愈多民眾帳戶遭「誤傷」凍結，警方警告，風險控管若過嚴，恐造成反效果。記者林伯東／攝影
金融機構AI防詐，卻有愈來愈多民眾帳戶遭「誤傷」凍結，警方警告，風險控管若過嚴，恐造成反效果。記者林伯東／攝影

台灣詐騙猖獗，金融機構全面升級防詐系統，導入人工智慧（ＡＩ）偵測防詐、凍結可疑帳戶，愈來愈多民眾明明未涉詐騙，帳戶卻遭無預警鎖定、凍結，提款、轉帳全受限。警方警告，銀行風險控管標準若過度嚴苛，經濟弱勢者恐面臨被迫借高利貸、甚至淪落詐團陷阱的惡性循環。

銀行ＡＩ風控系統對頻繁小額轉帳、久未使用帳戶突然活絡或餘額異常等，即列監控名單，甚至「預防性凍結」帳戶，導致不少帳戶被誤鎖。

近來不少民眾集結成立「凍帳自救會」網路社團，從個人戶、公司戶或薪轉戶都難倖免。民眾無奈的是，銀行往往要求用戶舉證金流來源，若說明是生活開銷、股票交割、廠商付款等用途，多半不接受。

單親爸遭凍結 房租付不出來

四十五歲蔡姓男子是單親爸爸，靠外送及打零工維生，每日或每周有多筆小額款項入帳。今年一月帳戶被銀行標註為「疑似人頭帳戶」遭凍結，提款、轉帳功能全停，生活陷入停擺。銀行告知解鎖需二至三周，「那段時間我完全沒現金，房租都付不出來。」走投無路之下，他撥打工地牆上「無壓力借款」電話，發現是高利貸，「利息七天一計，一個月下來月息高達百分之十二。」他像掉進世界末日，最後靠親友湊錢才度過難關。

解鎖要看金流 民眾批不合理

宋姓男子四月在網路控訴銀行帳戶遭鎖，銀行指他的帳戶四月出現六筆不到三千元的匯款，三月更有廿六筆類似交易，總額不到五萬元。宋男說，那些都是朋友聚餐分攤、社團活動贊助等小額往來，但銀行僅說「不滿意可銷戶，否則須提供所有金流來源證明。」讓他怒批完全不合理，銀行等於把所有風險與責任轉嫁給用戶。

另一名網友也指長輩為領取重陽敬老禮金到郵局開戶，卻因今年十月尚未動用存款而遭郵局凍結帳戶。詢問後得知，帳戶若半年無使用紀錄就會被凍結，「敬老禮金一年只發一次，長輩又不會網銀操作，竟被懷疑成詐團，這不是擾民嗎？」

十月有網友在銀行目睹一名婦人哭喊「我只是轉給兒子學費，怎麼帳戶突然被鎖？提款機也不能用了！」行員僅回應「系統偵測到異常金流，須等待內部審查。」那一刻才意識到，「銀行帳戶凍結潮」真的蔓延全台。

張先生友人的親戚過世，銀行留下約五百萬元，帳戶也被莫名凍結，導致家屬繳醫藥費、喪葬費都領不到，最後只好四處借錢周轉，八個月後帳戶才解凍。

數位弱勢長者 易觸異常警示

負責打詐的警官指出，外送員、網拍個體戶、短租業者等族群影響最大，他們的金流特徵是「快進快出、多筆小額」，恰巧落入ＡＩ判定的警示範圍。許多長者是數位弱勢，平時依賴櫃台服務，當有繼承、賣房或子女匯孝親費等突發的大額款項進出，極易觸發異常警示。

警官示警，當銀行防詐及風控過度嚴苛，有資金需求的邊緣族群會被迫轉向地下金融借貸交易，反而可能助長地下匯兌、高利貸市場，讓無辜民眾陷入更高風險，反而替詐團創造更多洗錢通道。

生活 詐騙 郵局 房租 社團 網銀 人工智慧

延伸閱讀

虛擬資產專區首度登場金博會 合法業者教民眾安全投資

爸爸曾遭騙 女兒協助申請列管不動產成功阻詐600萬

擁房產長者成詐團肥羊 新北將列管獨老納地政系統阻詐

范姜粿粿婚變...算帳才要開始！律師：購屋憑證、房貸撥款...金流將成關鍵

相關新聞

AI防詐凍結帳戶 掀「金融誤傷潮」

台灣詐騙猖獗，金融機構全面升級防詐系統，導入人工智慧（ＡＩ）偵測防詐、凍結可疑帳戶，愈來愈多民眾明明未涉詐騙，帳戶卻遭無...

觀察站／AI風控成金融獵巫 無辜民眾受害

台灣今年每月詐騙受理案件最高已衝破一萬六千多件，一月至十月每月累計財損金額介於六十億元至九十多億元，數字怵目驚心，也反映...

防誤鎖帳戶 立委：應建立快速「解鎖」機制

為打擊詐騙，銀行祭出ＡＩ防詐系統，調高帳戶風控機制，卻也引發不少民怨。警察大學警察政策研究所所長許福生認為，如果機制缺乏...

金管會：帳戶被凍 直接臨櫃處理

銀行利用人工智慧（ＡＩ）篩選可疑交易，卻因為誤判而凍結客戶帳戶，引發民怨。金管會銀行局表示，民眾有遇到帳戶被凍結，最快的...

帳戶被凍結民眾氣炸咆哮 銀行員有苦難言

詐騙猖獗，國銀為打詐啟用ＡＩ系統偵測加速凍結帳戶嚴重擾民，銀行從業人員透露，銀行並非惡意鎖帳，而是面臨極高法遵壓力。因此...

太子集團涉跨國洗錢…傳2陸籍高層曾多次來台 移民署回應

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢，如今又傳出陳志為掌控台灣業務，曾派遣兩名大陸籍高層劉學鋒、李丞丞來台，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。