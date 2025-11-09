第一線行員陷「獵巫」困境

詐騙猖獗，國銀為打詐啟用AI系統偵測加速凍結帳戶嚴重擾民，銀行從業人員透露，銀行並非惡意鎖帳，而是面臨極高法遵壓力。因此銀行風控系統往往會「過度反應」，將風險等級調到最高，以系統自動化取代人為判斷，這也導致第一線行員陷入「獵巫」困境，有苦難言。

新竹郵局營業管理科指出，詐騙猖獗，警政署與金管會要求各金融機構協力防堵，郵局亦啟動異常帳戶監控機制，透過資訊系統與AI設定異常表徵，如長期未使用、可疑資金流動等，就會自動篩選疑似高風險帳戶列入控管，但畢竟是系統篩選，會有誤差，只要本人臨櫃說明用途，經研判屬正常交易，便會立即解除管制恢復使用。

銀行加強帳戶管制不僅增加銀行與民眾衝突，警方也憂心，詐騙集團恐將洗錢管道轉向新興、監管尚未完全成熟的虛擬資產與第三方支付領域，並利用「化整為零」方式規避監管和銀行風控系統的偵測。