太子集團涉跨國洗錢…傳2陸籍高層曾多次來台 移民署回應
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢，如今又傳出陳志為掌控台灣業務，曾派遣兩名大陸籍高層劉學鋒、李丞丞來台，並疑似透過立委關說入境一事，移民署回應，經查劉學鋒曾於2015年以「團體旅遊」事由來台，李丞丞則於2017及2018年以「旅居海外陸人來台觀光」名義入境，並無以「專業商務」理由申請的紀錄。
遭影射的國民黨現任立委林思銘回應，僅透過電話協助詢問申請流程，並無干涉相關審查，絕無關說。
對此，移民署也回應說，平時就會提供社會各界諮詢相關法令及申請須知規定，針對中國大陸人士來台申請案，均依法查核及聯審，詳實審查，並主動適時通報違法情資，與相關機關共同打擊非法案件，所有中國人士來台案件均依法查核、聯審，並持續與相關機關通報合作，防堵非法活動。
