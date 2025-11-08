爸爸曾遭騙 女兒協助申請列管不動產成功阻詐600萬

詐騙集團猖獗，新北市板橋一名黃姓老翁因曾遭人詐騙，相關資料被詐團取得，女兒擔心父親名下房產可能遭到轉移，今年4月陪同父親到地所辦理不動產列管，果不其然不久後就有一名王姓女子自稱是黃翁代理人跑到三重地政事務所申辦不動產抵押權登記，地政所打電話給黃翁，黃說是要投資國際賽鴿，地政所再緊急通知黃女，順利阻止這場騙局。

今年4月間，板橋一名黃姓女子聯繫板橋地政事務所，表示她73歲父親近期曾遭詐騙，3月間甚至有詐騙集團車手囂張跑到家裡來取款，幸好家人及時發現報警，車手當場遭警員逮捕，不過父親卻深信不疑，無法自拔；家人擔憂黃翁相關資料可能已經詐團取走，擔心後續發生名下不動產遭人設定抵押，拜託地政所將黃翁不動產列管。

就在不久後，一名王姓女子自稱是黃翁的代理人，前往三重地所申辦黃翁不動產抵押權登記及預告登記案件，三重地政事務所當下立刻致電黃翁防詐關懷提問，但黃父表示，抵押借款600萬元是為了投資國際賽鴿，但對王女要申辦的登記內容並不清楚。

三重地所認為情況有異，馬上致電黃翁女兒，女兒當下要求地所暫停受理這次的登記案件，並趕緊帶著父親到地所，地所也請來轄區警方了解案情。

黃翁向辦案人員表示，抵押不動產的目的是要設立國際賽鴿場，但他不認識代理人王女，也沒看過設定契約書內容，警方現場查看黃父手機後，發現黃父是以LINE通訊軟體與一位劉姓男子接洽，劉男教導他以賽鴿名義為由申辦設定及預告登記案，但實際上該筆款項是要用來投資股票。

最後黃翁在眾人說明下才知道自己遭到詐騙，由女兒、女婿陪同前往派出所報案，三重地所也成功協助阻詐價值達600萬元抵押權設定金額。

新北市地政人員多次成功阻詐，卻也成為詐團利用手段，新北市地政局地籍科長王珮榕表示，今年也有傳出多起以「新北市地政局」的名義行騙，甚至她自己也接到自稱是「新北市地政局地籍科長王珮榕」的人士要她提供個資，她當下立刻拆穿「我就是王珮榕」，詐團才立刻掛斷電話。