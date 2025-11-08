快訊

顏正國人生謝幕！生前苦練4國語言　魏德聖驚訝「再見是遠別」

新手露營別慌張！ 「十大新手必備清單」一次收 秋日露營旅行正迷人

全台唯一！台積電運動會魏哲家腳上「tsmc運動鞋」超吸睛

爸爸曾遭騙 女兒協助申請列管不動產成功阻詐600萬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

詐騙集團猖獗，新北市板橋一名黃姓老翁因曾遭人詐騙，相關資料被詐團取得，女兒擔心父親名下房產可能遭到轉移，今年4月陪同父親到地所辦理不動產列管，果不其然不久後就有一名王姓女子自稱是黃翁代理人跑到三重地政事務所申辦不動產抵押權登記，地政所打電話給黃翁，黃說是要投資國際賽鴿，地政所再緊急通知黃女，順利阻止這場騙局。

今年4月間，板橋一名黃姓女子聯繫板橋地政事務所，表示她73歲父親近期曾遭詐騙，3月間甚至有詐騙集團車手囂張跑到家裡來取款，幸好家人及時發現報警，車手當場遭警員逮捕，不過父親卻深信不疑，無法自拔；家人擔憂黃翁相關資料可能已經詐團取走，擔心後續發生名下不動產遭人設定抵押，拜託地政所將黃翁不動產列管。

就在不久後，一名王姓女子自稱是黃翁的代理人，前往三重地所申辦黃翁不動產抵押權登記及預告登記案件，三重地政事務所當下立刻致電黃翁防詐關懷提問，但黃父表示，抵押借款600萬元是為了投資國際賽鴿，但對王女要申辦的登記內容並不清楚。

三重地所認為情況有異，馬上致電黃翁女兒，女兒當下要求地所暫停受理這次的登記案件，並趕緊帶著父親到地所，地所也請來轄區警方了解案情。

黃翁向辦案人員表示，抵押不動產的目的是要設立國際賽鴿場，但他不認識代理人王女，也沒看過設定契約書內容，警方現場查看黃父手機後，發現黃父是以LINE通訊軟體與一位劉姓男子接洽，劉男教導他以賽鴿名義為由申辦設定及預告登記案，但實際上該筆款項是要用來投資股票。

最後黃翁在眾人說明下才知道自己遭到詐騙，由女兒、女婿陪同前往派出所報案，三重地所也成功協助阻詐價值達600萬元抵押權設定金額。

新北市地政人員多次成功阻詐，卻也成為詐團利用手段，新北市地政局地籍科長王珮榕表示，今年也有傳出多起以「新北市地政局」的名義行騙，甚至她自己也接到自稱是「新北市地政局地籍科長王珮榕」的人士要她提供個資，她當下立刻拆穿「我就是王珮榕」，詐團才立刻掛斷電話。

王珮榕強調，地政機關不會主動叫民眾交證件辦理業務，民眾接到相關電話可掛斷後再撥到相關單位查證，市府也持續與社會局、衛生局合作，在長者福利機構、長青學苑、聯合醫院、衛生所等處所宣導地籍異動即時通等防詐資訊，以提高長者的防詐意識。

新北市地政局近期與社會局合作，將列管名下有房產的獨居長者在地政系統註記，只要有相關異動，即會啟動社工、派出所介入。圖／新北市地政局提供
新北市地政局近期與社會局合作，將列管名下有房產的獨居長者在地政系統註記，只要有相關異動，即會啟動社工、派出所介入。圖／新北市地政局提供

詐騙集團

延伸閱讀

擁房產長者成詐團肥羊 新北將列管獨老納地政系統阻詐

民進黨台南市長初選受矚目 陳亭妃挺體育人才、林俊憲助阻詐

地政聯防阻詐近3億元 鍾東錦今表揚阻詐績優人員

AI、大數據雙管齊下 壽險業兩年阻詐3.7億元

相關新聞

爸爸曾遭騙 女兒協助申請列管不動產成功阻詐600萬

詐騙集團猖獗，新北市板橋一名黃姓老翁因曾遭人詐騙，相關資料被詐團取得，女兒擔心父親名下房產可能遭到轉移，今年4月陪同父親...

【總編開箱】詐團成員低價交保後的燦笑，是對政府打詐的一記耳光

柬埔寨太子集團從事跨國詐騙，來台購置11戶「和平大苑」豪宅，價值逾38億元，不但涉嫌把豪宅當洗錢據點，還購入多輛千萬超跑。而陸籍詐團要員在台劉姓特助，被裁定15萬元交保後露出的燦笑，在網路討論度炸鍋。這一抹燦笑之所以引發熱議，不是因劉女的外貌，而是讓人充滿了相對剝奪感，更是一記打在政府臉上火辣辣的耳光。

獨老地籍異動 新北採註記介入關懷

房地產交易詐騙獨老案件頻傳，現行「地籍異動即時通」警示作為落實難，新北市府另在地政系統註記，遇產權異動即介入關懷；另研擬...

女兒申請父親不動產列管 成功阻詐600萬

詐騙集團猖獗，地政局人員認為，行政手段加上主動關懷提問，確能發揮阻詐效果，但有的人怎麼也說不通，令人頭痛。

洗錢新招「四方交易」！經部僵化審查機制…根本抓不到

柬埔寨太子集團從事跨國詐騙，來台購置十一戶「和平大苑」豪宅，價值逾卅八億元，不僅洗錢檔次爆表，也打破過去以往的紀錄，而陸籍核心幹部李添在台的秘書劉純妤，被檢方十五萬元交保後露出的燦笑，在網路上討論度炸鍋，不少人質疑台灣何時已從詐騙變成洗錢天堂？歸咎原因在於公司設立審查制度過於鬆散，才讓洗錢集團如入無人之境。

太子集團豪宅設公司洗錢！北檢上門…和平大苑管委會竟通風報信

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專在小組在美國公布制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗停放在地下室的超跑與豪車，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。