太子集團豪宅設公司洗錢！北檢上門…和平大苑管委會竟通風報信

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專在小組在美國公布制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗停放在地下室的超跑與豪車，但遭管委會阻止，要求有北檢公函才能進入，北檢火速簽發公函後，沒想到管委會竟把司法文書傳給台灣太子公司，導致境外太子集團高層指示司機連夜開走七輛超跑，這起洩密滅證事件被檢方掌握，成功聲押台籍四名幹部獲准。

遭羈押的四人是台灣太子公司負責人王昱棠、天旭國際人資長辜淑雯、天旭國際幹部李守禮、太子集團創辦人陳志陸籍親信李添的司機邱子恩。王昱棠專長設立人頭公司，李守禮負責陳志與李添來台的極樂夜生活，邱子恩管理超跑、辜淑雯負責線上博弈洗錢。

至於擔任「和平大苑」管委會聯繫窗口的女子凃又文，因在東窗事發後，聽從上司指令匯款美元、日幣至尼爾公司帳戶，因上司未到案，檢方以串證之虞聲押涂女，法院認為無羈押必要，裁定卅萬元交保，北檢不服決定抗告。「和平大苑」洩漏公函情事，檢方將研議有無涉及相關責任。

美英兩國十月聯手出擊制裁陳志與台灣九家公司，三位台灣女子王蕾絢、黃婕、施亭宇牽涉其中。北檢掌握陳志在「和平大苑」購置十一戶豪宅及大量豪車後，第一時間指示警方前往停車場查看是否有脫產。

詎料「和平大苑」門禁森嚴，管委會還要求須出示「北檢公函」。檢方獲悉趕緊製作公文書，再讓警方回到現場，沒想到管委收到公文副本後，私下傳給台灣太子公司。李添獲悉趕緊指示邱子恩連夜將七輛限量豪車開走，李守禮也緊急以四○○萬低價，將千萬勞斯萊斯與賓士兩輛名車過戶。

專案小組指出，「和平大苑」管委會洩漏北檢公函，簡直視司法為無物，讓太子集團利用時間差脫產，總計有九部豪車、超跑被試圖移轉。由於查扣車輛太多，北檢贓物庫無法停放，只能暫時將車輛扣押在豪宅停車場，並用鐵鍊拴住。

熟悉打詐的檢察官分析，類似太子這類集團，有別於傳統犯罪，對外會將「門面」做得很漂亮，營造出自己過得很好、公司經營有聲有色，更會刻意挑在台北一○一、台中七期商辦當辦公室。