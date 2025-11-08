聽新聞
0:00 / 0:00

女兒申請父親不動產列管 成功阻詐600萬

聯合報／ 記者葉德正林麗玉王昭月張裕珍／連線報導

新北市府透過行動銀髮俱樂部宣導「不動產防詐暨地籍異動即時通」，提升長者防詐意識。圖／新北市地政局提供
新北市府透過行動銀髮俱樂部宣導「不動產防詐暨地籍異動即時通」，提升長者防詐意識。圖／新北市地政局提供

詐騙集團猖獗，地政局人員認為，行政手段加上主動關懷提問，確能發揮阻詐效果，但有的人怎麼也說不通，令人頭痛。

新北板橋黃姓女子今年4月聯繫板橋地政事務所，反映她73歲父親3月時遭詐騙，雖及時報警逮人，但她父親深信不是詐騙，家人擔憂黃翁可能再度遭詐，請地政所列管不動產。

幾天後，王女自稱代理黃翁到三重地政所申辦不動產抵押權登記及預告登記案件，三重所致電黃翁防詐關懷提問；黃翁表示，抵押借款600萬元是為投資國際賽鴿，但不清楚申辦登記內容，也不認識對方。三重地所認為情況有異，轉而致電黃翁女兒，黃女要求暫停受理，帶著父親趕往，地所也通知轄區警方，聯手阻詐保住他的老本。

今年6月，北市古亭地政所有一名長者到地所辦抵押權設定與信託登記，多名壯漢隨行。承辦人員判斷有異，啟動防詐關懷詢問並知會警方到場，長者卻對登記內容語焉不詳，都由地政士代答，疑點重重。地政人員與警方勸說後，當事人驚覺有異撤案，隔日更赴警局報案。

高雄地政局稱有一名70歲市民疑受網路投資群組誘惑，擬以不動產抵押購買「穩定幣」等加密貨幣，警察勸說後才放棄，這類誆稱投資的詐騙案，利用高齡長者對投資理財知識不足及加密貨幣的陌生感，以關懷或推薦方式誘使被害人做不動產抵押設定，趁機詐財。

桃園市地政局表示，有當事人因資金需求將房產資料交給金主，但有與對方約定須達到一定條件才能設定抵押，未料金主卻逕自設定，當事人收到簡訊趕緊攔截、提告；還有1件是房屋等印鑑與權狀被家人偷偷拿去抵押設定，當事人接獲地籍異動即時通通知，緊急阻止。2起阻詐房產總值約2500萬元。

延伸閱讀

台企銀深化全民防詐教育

生前賣房未過戶 列入遺產

平鎮男誤信網友投資虛擬貨幣 行員看1關鍵守住他140萬積蓄

民進黨台南市長初選受矚目 陳亭妃挺體育人才、林俊憲助阻詐

相關新聞

獨老地籍異動 新北採註記介入關懷

房地產交易詐騙獨老案件頻傳，現行「地籍異動即時通」警示作為落實難，新北市府另在地政系統註記，遇產權異動即介入關懷；另研擬...

女兒申請父親不動產列管 成功阻詐600萬

詐騙集團猖獗，地政局人員認為，行政手段加上主動關懷提問，確能發揮阻詐效果，但有的人怎麼也說不通，令人頭痛。

洗錢新招「四方交易」！經部僵化審查機制…根本抓不到

記者張宏業／台北報導

太子集團豪宅設公司洗錢！北檢上門…和平大苑管委會竟通風報信

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專在小組在美國公布制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗停放在地下室的超跑與豪車，但...

工作太忙…高雄男誤信「代領1萬普發現金」訊息 錢沒領到恐淪人頭戶

普發現金登記入帳開跑，各地警方為防詐騙積極宣導，高雄市一名20多歲的年輕男子因工作忙碌，在網路上見「代領1萬普發現金」訊...

4200元招募跨年晚會工作人員？竹市府澄清「假消息」已報警

網路近日出現多則招募2026大新竹跨年晚會協助人員的貼文，打出日領4200元高薪，還可獲得表演藝人限量簽名周邊等福利，吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。