獨老地籍異動 新北採註記介入關懷

新北市地政局近期與社會局合作，將列管名下有房產的獨居長者，在地政系統註記，只要房產異動，社工和警方就介入關懷。圖／新北市地政局提供

房地產交易詐騙獨老案件頻傳，現行「地籍異動即時通」警示作為落實難，新北市府另在地政系統註記，遇產權異動即介入關懷；另研擬申辦異動時間從3天延長為5天，預計本月中旬啟動。

台版地面師猖獗，中央力推地籍異動即時通防詐，一旦產權異動，即通知親屬協助把關，但須本人親辦，也缺乏強制力，獨老又難設定親友資訊，執行上有漏洞。

新北去年就曾發生多起孤獨死長者遺產遭里長、戶政人員偽造代筆遺囑盜領，今年8月市議員林國春、林金結揭發三峽一名沈姓獨老遭不明人士詐騙1940萬元，房子設定抵押借款，被害人深怕會被趕出家門。

新北市警局統計，全市詐騙案件受害者以30至49歲最多，65歲以上占15％，男性受害者比女性多。地政局長汪禮國表示，獨居長者仍是被詐的高風險族群，新北列管8千多名獨老，逾4千人持有房地產，已跨局處在地政系統註記，遇產權異動即由社工、警方介入；也研擬將異動申辦時間從3天拉長為5天，爭取時間。

台中市5900名列冊獨老，約2800人持有房地產。市府表示，這類對象與地政資料勾稽，申辦登記案時啟動關懷措施。地政局表示，受理案件時，如符合高風險案件特徵，又為獨自一人，會特別關懷，有異常會通報警方協助。桃園市府昨表示會跟進。高雄則強化「關懷提問機制」，對象年齡從60歲下修為50歲。

新北市議員戴瑋姍說，部分長者可能有失智或判斷能力問題，或是落入詐團「愛情詐騙」陷阱中，難以認定為詐騙，情況很棘手。

板橋74歲胡姓獨老說，詐騙橫行，詐團成員有律師、代書甚至鄰里長，真的難以分辨到底是不是詐騙，多一層保障是好事，新北防詐作法，甚至認為有時警方已經判斷是詐騙，當事人卻堅持受害，應採更強制手段阻止。

不過，67歲的蕭姓獨老認為，有時防詐過度也很困擾，之前妹妹有急用向她借錢，她臨櫃要領錢就被阻止過，後來還是當場跟妹妹視訊，並請在國外的兒子致電雙向認證才領出錢來。