工作太忙…高雄男誤信「代領1萬普發現金」訊息 錢沒領到恐淪人頭戶

普發現金登記入帳開跑，各地警方為防詐騙積極宣導。示意圖／本報資料照 普發現金登記入帳開跑，各地警方為防詐騙積極宣導，高雄市一名20多歲的年輕男子因工作忙碌，在網路上見「代領1萬普發現金」訊息，信以為真，和對方聯絡，結果錢沒領到，就先寄出存摺，後驚覺受騙報案，警方告知他恐已淪人頭戶。

普發現金登記開跑前夕，高雄一名20餘歲的男子在網路上看到「可幫代領1萬元普發現金」的訊息，因工作忙碌，想說有人代領錢就可輕鬆入袋，在對方要求他至超商寄存摺宅配至中北部，男子想都沒想就按指示操作，後對方即失聯始終受騙才報警，警方告誡是詐騙訊息，存摺落到詐團手中，恐已成人頭戶。

另有年輕男子這兩天接到電話，對方詢問是否已登記普發現金，男子說還沒時間辦理，對方也聲稱可協助領普發現金，索性男子機警掛完電話，打去165反詐騙專線詢問，得知是詐騙訊息作罷。

高市府昨召開「普發現金防詐作為跨局處協調會議」，為防止詐團可能利用「釣魚簡訊」或「一頁式廣告連結」詐取民眾個資及財物，戶政和地政單位及各區公所在布告欄張貼海報，此外高捷沿線月台、候車區螢幕也不定時播放相關宣導影音，讓全民識詐。