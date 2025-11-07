4200元招募跨年晚會工作人員？竹市府澄清「假消息」已報警

網路近日出現多則招募2026大新竹跨年晚會協助人員的貼文，打出日領4200元高薪，還可獲得表演藝人限量簽名周邊等福利，吸引大批網友留言詢問。新竹市文化局今嚴正澄清，這些貼文皆為不實訊息，警方已介入偵辦，呼籲民眾切勿誤信，以免遭詐。

大新竹跨年晚會將於2025年12月31日晚間7時至翌日凌晨2時登場。有網友在社群平台以不同帳號招募工作人員，貼文附上Google表單與LINE帳號供報名，貼文更以可領到藝人簽名周邊、跨年3倍薪資等作為誘因吸引民眾填寫資料，多名網友發現疑點後留言提醒「這不是官方資訊」、「小心個資被詐」，但仍有不少網友詢問如何報名。

新竹市文化局指出，目前「2026大新竹跨年晚會」的活動內容與協助人員招募均尚未公布，所有正式公告僅會透過官方平台發布，包括新竹市政府、新竹縣政府、新竹市文化局、「跟風玩新竹」及「竹縣好好玩」粉絲專頁。

文化局提醒，切勿點擊來歷不明的表單或連結，更不要將身分證、帳號、電話等個資提供給陌生帳號，以防個資外洩或遭詐騙利用。