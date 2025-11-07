影／情侶檔車手取款見警攔竟開車衝撞 新北刑大開槍示警逮2嫌

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓女子遭詐團假冒鄰居名義利用手機通訊軟體搭訕再誘騙投資虛擬貨幣可高獲利，今年10月首次面交110萬元，昨再相約面交50萬元，遭新北市刑大幹員埋伏當場查獲情侶檔車手張姓男子與許姓女子，張當時一度涉嫌開車衝撞逃跑，警方見情況緊急對空開1槍示警成功逮人，當時正下班交通尖鋒時段，路過人車相當多，幸無人受傷，警詢後今依法移送新北地檢署偵辦。

新北市黃姓女子日前至新北市刑大報案指稱，1個月前，在手機通訊軟體LINE接獲暱稱「滄海桑田」陌生訊息，對方自稱是路止鄰居，希望放低音量不要擾鄰，交談後再藉口是誤會後獲得黃女信任，再以投資虛擬貨幣可高獲利等話術，誘導黃女下載詐騙集團創設假虛擬貨幣交易APP，主動介紹可購買虛擬貨幣的「假幣商成員」，會親自與她相談及面交投資金額。

黃女一時心動在10月曾首次交付投資110萬元，詐騙集團利用假虛擬貨幣交易APP後台呈現假資訊供黃女觀覽，直至黃女與友人分享時，經友人提醒才知能遭騙，立即前往新北市刑大報案，並表示已與該名「假幣商成員」約定昨天下午在中和區建一路與建二路口面交50萬元。

新北市刑大偵六隊隊長張銘哲與黃女溝通取得同意後，昨由6名員警陪同前往中和區建一路面交地點埋伏，警方發現2名車手駕駛一輛汽停在路邊車格內等候取款，黃女依詐騙集團指示將錢透過車窗交予坐在駕駛座詐團車手張姓男子（20歲）時，埋伏員警立即駕駛2輛偵防車以優勢警力包夾執行逮捕。

車手張男見狀涉嫌駕車衝撞偵防車企圖逃跑，帶隊執行的隊長張銘哲見情況緊急，立即對空開1槍示警，成功順利壓制張男及同車許姓女友（20歲）2人，逮捕過程雖驚險但無人受傷，警詢後今天依詐欺罪嫌將2人移送新北地檢署偵辦。

情侶檔詐團車手張男與許女昨與黃姓被害女子相約新北市中和區面交取款50萬元，見警現身攔查涉嫌開車衝撞逃跑，新北市刑大偵六隊隊長張銘哲當場開1槍示警成功逮捕2嫌。記者王長鼎／翻攝
