太子集團洗錢案1嫌30萬元交保 北檢將提抗告

中央社／ 台北7日電

北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，檢察官聲押在台重要幹部王昱棠、辜姓女主管等5人。北院昨天裁定王昱棠等4人羈押禁見，凃姓被告新台幣30萬元交保。北檢今天表示，將對凃姓被告部分提起抗告。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將此集團在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。

台北地檢署接獲相關訊息後，隨即於10月15日主動分案調查釐清太子集團在台洗錢等相關犯行，11月4日指揮警調多個單位，展開搜索、拘提行動，分47路搜索集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，並拘提被告、通知多名證人到案。

檢察官訊問後，認被告王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓、凃姓等5名被告，涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。

北院審理後，昨天凌晨裁定辜姓女主管羈押禁見，晚間裁定王昱棠、邱姓、李姓被告羈押禁見，凃姓被告30萬元交保。北檢今天表示，將對凃姓被告交保部分提起抗告。

