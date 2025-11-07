普發現金開跑 刑事局統計類似詐騙手法已5件

快訊

中央社／ 台北7日電

普發現金登記入帳已開跑，刑事局表示，經統計詐騙集團假冒普發現金的手法，從4月至今天已有5件，民眾領取普發現金資訊可至政府官網10000.gov.tw查詢。

依刑事局165打詐儀錶板資訊，有詐騙集團謊稱民眾身分被盜用領取普發現金，再以假檢警向被害人誘騙帳戶被歹徒用來買黃金。

警方說，被害人11月初在家接到陌生來電，對方稱是郵局人員且直接喊出被害人姓名，隨即就稱被害人身分證被冒用領取普發現金。

警方表示，被害人驚嚇之餘直稱未做此事，歹徒就提到可能是被冒名盜用會協助報案，之後由假檢警接手稱涉洗錢，帳戶被盜用，且帳戶資金被拿去買黃金，並唸出被害人的身分證字號。

警方說，詐騙集團詢問被害人家中是否有放置黃金，被害人心慌之餘，歹徒持續以需鑑定黃金當話術，要被害人把約新台幣300萬元黃金提供給假檢方，且會派人前往收取，被害人交付黃金後，才知遭詐騙。

刑事局分析此詐騙手法，歹徒先假冒郵局人員，聲稱民眾身分被冒領普發現金，並稱可轉接電話給假檢警，再向被害人謊稱涉洗錢等刑案要調查帳戶的黃金來源，當收取黃金後失聯，釀被害人財損。

刑事局提供防詐騙撇步，民眾要領取普發現金發放措施可至政府官網10000.gov.tw查詢，至於普發現金防詐專區可上165官方網站。

警方說，民眾在家若接到未顯示號碼的來電，千萬別接聽，若接聽後，對方稱是檢警並告知民眾身分遭冒用且涉及刑案，可掛斷電話，因公務機關無法轉接任何來電，重要事務是用書面通知民眾。接到可疑電話或遇詐騙就撥165查證。

