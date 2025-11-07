刑事局長周幼偉與將來銀行董事長郭水義共同主持簽署儀式。圖：刑事局提供

為強化「公私協力」的反詐防線，刑事警察局持續與民間企業攜手合作，共同打擊詐騙犯罪。此次由將來銀行積極響應政府政策，於昨(6)日與刑事局簽署反詐騙合作備忘錄（MOU），由刑事局長周幼偉與將來銀行董事長郭水義共同主持簽署儀式，現場並有識詐宣導專責團隊、洗錢防制與科技防詐相關單位出席，共同見證這項重要里程碑。

將來銀行積極響應政府政策，與刑事局簽署反詐騙合作備忘錄。圖：刑事局提供

根據警政署「165打詐儀錶板」數據顯示，今(114)年10月詐騙案件受理案件1萬3673餘件，較打詐儀表板成立之初去年8月的1萬9600件，下降30%；詐騙財產損失金額已從去年8月131.1億元，下降至今年10月60.44億元，下降54%，顯示在全民防詐意識提升、公私部門密切合作下，整體防詐工作已見初步成效。

刑事局指出，當前主流詐騙以假投資、假交友結合投資詐財為主，詐騙集團透過詐取民眾個資開設人頭數位帳戶，作為洗錢與金流轉移的工具，並運用社群平台演算法精準投放廣告，鎖定求職、交友或投資需求者，引導被害人加入詐騙LINE群組，操作虛假網站或APP，誆稱可獲高報酬，甚至初期讓其小額獲利以提高可信度。許多人為追求收益，不惜解約保單、借貸或抵押不動產，最終造成重大損失。

周幼偉於致詞中提到，將來銀行透過「事前、事中、事後」三階段建置「將來阻詐行動網」，自開業以來3年內，已累計阻斷近6000萬元不法資金流向詐騙帳戶，並積極聯繫警示帳戶開戶人與被害人，開業至今累計協助返還近300名被害人回收受騙款項，以卓越表現響應政府反詐政策，展現企業社會責任，對於守護客戶所得不遺餘力。

刑事局強調，此次合作主軸為交流165反詐騙諮詢專線資料庫、識詐教育等合作，減少被害人再次遭詐騙之風險；並請將來銀行協助刑事局推廣「165打詐儀錶板」專屬網站，並鼓勵相關部門工作夥伴能善用網站上的各項資源，並加以分享網站上之最新詐騙案例、手法拆解、防詐小撇步等豐富資訊。

刑事局表示，該局與將來銀行將透過密集的交流、合作，運用彼此資源積極遏止詐騙發生，共同守護國人財產安全，攜手打造一個更加安全的金融環境，用實際行動守護台灣。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局與將來銀行合作反詐 守護民眾荷包