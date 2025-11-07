快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

F73B61F68811CB472A3385EFAD2B6D190165CBA5 scaled
刑事局長周幼偉與將來銀行董事長郭水義共同主持簽署儀式。圖：刑事局提供

為強化「公私協力」的反詐防線，刑事警察局持續與民間企業攜手合作，共同打擊詐騙犯罪。此次由將來銀行積極響應政府政策，於昨(6)日與刑事局簽署反詐騙合作備忘錄（MOU），由刑事局長周幼偉與將來銀行董事長郭水義共同主持簽署儀式，現場並有識詐宣導專責團隊、洗錢防制與科技防詐相關單位出席，共同見證這項重要里程碑。

0D2F90CC1369EDA4DCD94FA2DC6C4BECD85C599B scaled
將來銀行積極響應政府政策，與刑事局簽署反詐騙合作備忘錄。圖：刑事局提供

根據警政署「165打詐儀錶板」數據顯示，今(114)年10月詐騙案件受理案件1萬3673餘件，較打詐儀表板成立之初去年8月的1萬9600件，下降30%；詐騙財產損失金額已從去年8月131.1億元，下降至今年10月60.44億元，下降54%，顯示在全民防詐意識提升、公私部門密切合作下，整體防詐工作已見初步成效。

刑事局指出，當前主流詐騙以假投資、假交友結合投資詐財為主，詐騙集團透過詐取民眾個資開設人頭數位帳戶，作為洗錢與金流轉移的工具，並運用社群平台演算法精準投放廣告，鎖定求職、交友或投資需求者，引導被害人加入詐騙LINE群組，操作虛假網站或APP，誆稱可獲高報酬，甚至初期讓其小額獲利以提高可信度。許多人為追求收益，不惜解約保單、借貸或抵押不動產，最終造成重大損失。

周幼偉於致詞中提到，將來銀行透過「事前、事中、事後」三階段建置「將來阻詐行動網」，自開業以來3年內，已累計阻斷近6000萬元不法資金流向詐騙帳戶，並積極聯繫警示帳戶開戶人與被害人，開業至今累計協助返還近300名被害人回收受騙款項，以卓越表現響應政府反詐政策，展現企業社會責任，對於守護客戶所得不遺餘力。

刑事局強調，此次合作主軸為交流165反詐騙諮詢專線資料庫、識詐教育等合作，減少被害人再次遭詐騙之風險；並請將來銀行協助刑事局推廣「165打詐儀錶板」專屬網站，並鼓勵相關部門工作夥伴能善用網站上的各項資源，並加以分享網站上之最新詐騙案例、手法拆解、防詐小撇步等豐富資訊。

刑事局表示，該局與將來銀行將透過密集的交流、合作，運用彼此資源積極遏止詐騙發生，共同守護國人財產安全，攜手打造一個更加安全的金融環境，用實際行動守護台灣。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局與將來銀行合作反詐 守護民眾荷包

新北市黃姓女子遭詐團假冒鄰居名義利用手機通訊軟體搭訕再誘騙投資虛擬貨幣可高獲利，今年10月首次面交110萬元，昨再相約面...

