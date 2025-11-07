嘉義地檢署徵5檢察官助理 月薪約5萬元提升打詐量能
嘉義地檢署宣布公開招募115年度檢察官助理，預計正取5名並設備取名額，盼補強偵查輔助人力，強化打詐效能。地檢署表示，此次增聘係依行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」政策，配合法務部及高檢署指示，減輕基層檢察官與檢察事務官案件負荷，提升保護被害人及守護民眾財產安全。
檢察官助理以約用人員進用，月薪約5萬元，工作內容包含刑事案件偵查、公訴程序輔助、卷證分析、法律研究、資料庫建置與輸入，以及其他交辦事項。錄取者將依相關辦法敘薪，另需經3個月試用考核。
報考資格須具中華民國國籍、無消極任用情事，並具法律系或修習主要法律科目20學分以上的大學及以上學歷。此次甄試不製發准考證，筆試科目涵蓋刑法、刑事訴訟法、洗錢防制法、毒品危害防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等，電腦中文輸入測驗每分鐘未滿30字不予錄取；筆試占70%，口試占30%，口試未達70分者淘汰。
報名即日起至11月26日止，一律採通訊報名，將資料寄至嘉義市東區林森東路286號嘉義地檢署人事室。筆試與電腦測驗12月9日舉行，通過者12月22日參加口試，12月26日前公告錄取榜單。詳情及報名表可至嘉義地檢署官網電子公布欄下載。
