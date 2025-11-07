聽新聞
太子集團辣特助曾是卡達空姐！自介「魔鬼藏在細節裡」疑己婚生子
柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國詐騙洗錢，調查局與刑事局4日搜索包括和平大苑豪宅等47處所、拘提25名被告到案，查扣豪宅、超跑高達45億元，太子旗下天旭公司人資長辜淑雯被依洗錢罪移送北檢複訊後，6日凌晨裁定羈押禁見；陳志陸籍親信李添在台聘請的助理劉純妤日前以15萬交保時因面露笑容，加上格子襯衫下露出低胸身材，意外成網友熱議的對象。
網友發現，根據劉純妤於現已關閉的LinkedIn履歷顯示，她在2013年至2016年間，就讀於紐西蘭奧克蘭理工大學（Auckland University of Technology）。
畢業後先任職於奧克蘭手搖飲品牌Hulucat Tea & Mocktail擔任店經理，管理總店日常營運有關之庶務及員工技能訓練。在一年三個月之後，轉職到卡達航空任職空服員一年兩個月，爾後才至「天旭國際科技有限公司」擔任CEO特助。
網友熱議她在LinkedIn履歷自介中寫道：「魔鬼藏在細節裡，注重每一個小細節，一步一步腳踏實地，點點的累積也可以創造很大的收益。」
也有網友發現，劉純妤在社群中曾曬出家人和小孩的生活日常，可能是已婚身分，並且也已當媽媽。但目前劉純妤的社群平台皆已是關閉或設為私密帳號不公開的情況。
據了解，劉純妤是李添信任的助理兼秘書，在李添來台期間，負責打理李添的食衣住行，經常跑腿幫李添買台灣小吃，類似於小管家的角色。
