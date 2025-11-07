聽新聞
遭AI假冒身分賣劣質越南茶 林國慶怒詐騙集團「囂張又無恥」報警了
退出民進黨的嘉義縣前立委、現任立法院榮譽顧問林國慶，遭詐騙集團盜用身分販售劣質茶葉。他直言，詐騙手法猖狂，已嚴重傷害台灣茶形象，氣憤喊話，「這是在害台灣茶、害茶農！」他已向警方報案，並錄製影片現身說法反詐騙。
林國慶近年轉型網路直播主，推廣阿里山高山茶，累積不少支持者。然而，他發現有不法人士假冒其姓名、影片與聲音，在網路兜售號稱「阿里山高山茶」的低價粗製茶，外觀包裝精美，實際上卻是越南進口茶，泡起來苦澀難入口。已有受害者向他求證才揭穿詐騙。
他痛批詐騙集團利用AI偽造影像音檔，「囂張又無恥」，不僅欺騙消費者，也意圖毀掉他多年苦心建立的品牌信譽。他強調自己多年堅持只販售最頂級的阿里山優等茶，對於粉絲受害感到憤怒又心痛。林國慶已向警方報案，警方正追查詐團來源及金流。他也提醒民眾，購買茶葉務必認明其臉書粉絲專頁等官方管道，避免落入詐騙陷阱。
林國慶曾是民進黨「明日之星」，退黨後以無黨籍投入立委選戰雖未當選，但得票率均超過4成，地方實力不容小覷。2024大選期間積極替韓國瑜、侯友宜站台，被視為藍營重要外援，目前由立法院長韓國瑜聘任為榮譽顧問。政壇人士指出，政局重組，林國慶與藍白政黨立委保持互動，扮中央與地方間溝通橋梁，外界也關注他是否藉網路聲量與政治人脈，為重返政壇鋪路。
