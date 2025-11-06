台籍嫌犯資料 刑事局：設法洽取

柬埔寨傳出再掃蕩詐騙據點，逮捕五十七名外國籍嫌犯，其中包括卅二名台灣人；刑事局表示，將透過管道洽取被逮台人名單，查核並防堵是否與國內犯罪有關，台人受審後若被柬方驅逐出境，若有被台灣通緝身分，將追蹤其去向，設法送回台灣執行司法程序。

刑事局指出，柬埔寨嚴格執行一中原則，因此柬國官方不會給予被逮的台籍嫌犯姓名，不過刑事局會透過非正式管道，洽取台籍嫌犯資料，再進行查核，是否有被通緝或犯罪紀錄，若與國內有犯罪連結，也將進行防堵與調查。

刑事局說，台人在柬國被逮，通常在當地接受司法審判，可能被羈押、交保或受審入獄；但若柬掃蕩詐騙行動是中國大陸提供的情資，是中柬共打犯罪，嫌犯就有可能被送往大陸接受審判。

柬埔寨、緬甸等國今年開始掃蕩詐騙，刑事局警官觀察，主要是近年詐騙集團不只對華人地區下手，也將目標轉向日本、韓國及歐美民眾，因此詐團開始有其他國籍嫌犯，被害人身分也逐漸擴及日、韓，甚至歐美，柬、緬承受各國要求執法壓力，美方日前更大動作制裁太子集團並嚴查金流，國際局勢出現變化，才讓柬、緬必須加強查詐力道，給國際一個交代。