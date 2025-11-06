聽新聞
0:00 / 0:00

柬警剿國際詐團 逮32台人

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

柬中時報報導，柬埔寨警方四日突襲位於該國東南部、鄰近越南邊境的巴威特市一處詐騙集團據點，逮捕五十七名外國籍嫌犯，其中有卅二名台灣人、十三名日本人、八名菲律賓人、三名越南人和一名新加坡人。

柬埔寨警方在現場查獲多台電腦、手機及相關通訊設備。初步調查顯示，這是個專門從事國際電話詐騙的犯罪集團，全案正擴大偵辦中。

共同社報導，日本內閣官房副長官佐藤啟五日在記者會證實，有日本人在柬埔寨警方這次行動中被捕。報導說，在東南亞，日本人藏身於酒店等處參與電話詐騙等犯罪案件接連發生。這次柬國警方突襲詐騙集團據點逮捕五十多人，似乎有日本籍女性。

警方正進一步在巴威特市清查其他詐騙集團據點，拘押人數可能增加。

報導說，巴威特市靠近越南邊境，設多個經濟特區，近年因大量中國大陸企業進駐及賭場林立而繁榮，也逐漸成為犯罪溫床。

柬埔寨總理馬內今年七月十四日正式啟動全國「清剿網路詐騙」行動，並頒布九項核心指令，要求各省市長、警察局長及相關部會嚴格落實，還警告若相關負責人打詐不力將遭撤職。自行動正式啟動以來，共有三四五五名詐騙嫌犯被捕，這些人來自廿個國家和地區。

柬埔寨國務部長兼國家打擊網路詐騙委員會秘書長蔡西納烈說，柬埔寨政府決心清除網路詐騙活動，絕不允許任何犯罪分子利用柬埔寨作為詐騙基地或誘騙外國人參與違法行為。

詐騙集團 柬埔寨 詐騙

延伸閱讀

詐團「死轉手」贓款96.6萬藏台鐵廁所 鐵警逮11人、9人收押

影／美留學生跨國被詐逾200萬 警攻堅北港機房…2人亡命跳樓影像曝

柬埔寨再破大型國際詐騙！57外國人遭逮 嫌犯驚見32名台灣人

柬埔寨太子集團洗錢案 辜淑雯裁定羈押禁見

相關新聞

太子集團買「和平大苑」洗錢！北檢聲押5人 天旭幹部1羈押1交保

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，檢方前天搜索拘提23人到案，其中在台管理「和平大苑」豪宅的王昱棠、天旭國際公司人...

台籍嫌犯資料 刑事局：設法洽取

柬埔寨傳出再掃蕩詐騙據點，逮捕五十七名外國籍嫌犯，其中包括卅二名台灣人；刑事局表示，將透過管道洽取被逮台人名單，查核並防...

柬警剿國際詐團 逮32台人

柬中時報報導，柬埔寨警方四日突襲位於該國東南部、鄰近越南邊境的巴威特市一處詐騙集團據點，逮捕五十七名外國籍嫌犯，其中有卅...

柬埔寨太子跨國洗錢案聲押5人 天旭負責人等4人羈押禁見

檢警調偵辦柬埔寨太子集團跨國詐騙、洗錢案，查出首腦陳志指示在台操盤人天旭國際科技負責人王昱棠洗錢，先聲押天旭人資長辜淑雯...

太子詐騙案聲押人資長獲准 再聲押核心幹部王昱棠4人下午開庭

檢警調偵辦柬埔寨太子集團跨國詐騙、洗錢案，查出集團首腦陳志指示在台操盤人天旭國際科技負責人、核心幹部王昱棠洗錢，本月5日...

詐團「死轉手」贓款96.6萬藏台鐵廁所 鐵警逮11人、9人收押

張姓男子在台組織詐騙集團，跟國外成立的假投資公司詐騙機房合作，指示取款車手把現金放在車站廁所內製造斷點轉手，孰料收水手還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。