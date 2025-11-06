聽新聞
柬警剿國際詐團 逮32台人
柬中時報報導，柬埔寨警方四日突襲位於該國東南部、鄰近越南邊境的巴威特市一處詐騙集團據點，逮捕五十七名外國籍嫌犯，其中有卅二名台灣人、十三名日本人、八名菲律賓人、三名越南人和一名新加坡人。
柬埔寨警方在現場查獲多台電腦、手機及相關通訊設備。初步調查顯示，這是個專門從事國際電話詐騙的犯罪集團，全案正擴大偵辦中。
共同社報導，日本內閣官房副長官佐藤啟五日在記者會證實，有日本人在柬埔寨警方這次行動中被捕。報導說，在東南亞，日本人藏身於酒店等處參與電話詐騙等犯罪案件接連發生。這次柬國警方突襲詐騙集團據點逮捕五十多人，似乎有日本籍女性。
警方正進一步在巴威特市清查其他詐騙集團據點，拘押人數可能增加。
報導說，巴威特市靠近越南邊境，設多個經濟特區，近年因大量中國大陸企業進駐及賭場林立而繁榮，也逐漸成為犯罪溫床。
柬埔寨總理馬內今年七月十四日正式啟動全國「清剿網路詐騙」行動，並頒布九項核心指令，要求各省市長、警察局長及相關部會嚴格落實，還警告若相關負責人打詐不力將遭撤職。自行動正式啟動以來，共有三四五五名詐騙嫌犯被捕，這些人來自廿個國家和地區。
柬埔寨國務部長兼國家打擊網路詐騙委員會秘書長蔡西納烈說，柬埔寨政府決心清除網路詐騙活動，絕不允許任何犯罪分子利用柬埔寨作為詐騙基地或誘騙外國人參與違法行為。
