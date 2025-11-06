快訊

用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

太子集團買「和平大苑」洗錢！北檢聲押5人 天旭幹部1羈押1交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，檢方前天搜索拘提23人到案，其中在台管理「和平大苑」豪宅的王昱棠、天旭國際公司人資長辜淑雯等5人，被認定涉犯組織、前等最，且有串滅證與逃亡之虞，遭檢方聲押禁見，法院今凌晨裁定辜淑雯羈押，今天下午再對天旭國際幹部邱子恩、管理「和平大苑」資產的女子凃又文等4人開庭，稍早邱子裁准羈押、凃又文裁定30萬交保，王昱棠與天旭國際幹部李守禮尚在開庭。

另外，檢方命王昱棠助理詹文卉80萬交保、涉帛琉洗錢被美國列為制裁名單的女子黃婕、施亭宇各50萬元交保，太子集團在台「帳務中心」尼爾公司負責人林揚茂、會計陳昱岑也各50萬元交保、均限制出境出海；負責與天旭國際接洽、協助隱匿超跑的男子楊竣凱40萬元交保。

檢調追查，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，陳志透過在柬埔寨設立的詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，將詐騙挪移至太子集團台灣的空殼公司，購買11戶豪宅與26輛超跑等方式洗錢，而陳志早於2017年就來台布局，估計至今年在台洗錢逾45億元。

據調查，太子集團在台灣共有12家公司，但與洗錢有關的主要有4家，分別是台灣太子、尼爾公司，這2間公司由王昱堂負責，台灣太子負責管理「和平大苑」不動產的物業，尼爾公司類似「財務總部」，負責接收陳志海外資金，繳交高額房貸與避稅。

另2家公司是天旭國際與顥玥公司，此部分負責人是辜淑雯，天旭開在101大樓，表面上開發線上博奕遊戲，實則是陳志掩飾洗錢的一環，另家公司叫顥玥，名義上從事博弈客服工作，但暗地卻是巧立名目洗錢，王昱堂與辜淑雯聽命於新加坡籍上司陳秀玲，但陳女並不在台灣，王、辜被認定是太子集團在台二把手。

天旭國際幹部邱子恩涉隱匿不法資產遭檢方聲押禁見獲准。記者張宏業／攝影
天旭國際幹部邱子恩涉隱匿不法資產遭檢方聲押禁見獲准。記者張宏業／攝影
管理「和平大苑」資產的女子凃又文（右）涉洗錢被檢方聲押，法院裁定30萬交保。記者張宏業／攝影
管理「和平大苑」資產的女子凃又文（右）涉洗錢被檢方聲押，法院裁定30萬交保。記者張宏業／攝影

洗錢 太子集團

延伸閱讀

調查局追太子集團洗錢 查扣神級超跑「McLaren Senna」 天王周杰倫與林志穎也有

影／助太子集團搞線上博弈洗錢 陳志台灣二把手辜淑雯羈押畫面曝

柬埔寨太子集團洗錢案 辜淑雯裁定羈押禁見

太子集團在台洗錢45億 北檢聲押禁見台籍最高幹部辜淑雯獲准

相關新聞

太子集團買「和平大苑」洗錢！北檢聲押5人 天旭幹部1羈押1交保

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，檢方前天搜索拘提23人到案，其中在台管理「和平大苑」豪宅的王昱棠、天旭國際公司人...

太子詐騙案聲押人資長獲准 再聲押核心幹部王昱棠4人下午開庭

檢警調偵辦柬埔寨太子集團跨國詐騙、洗錢案，查出集團首腦陳志指示在台操盤人天旭國際科技負責人、核心幹部王昱棠洗錢，本月5日...

詐團「死轉手」贓款96.6萬藏台鐵廁所 鐵警逮11人、9人收押

張姓男子在台組織詐騙集團，跟國外成立的假投資公司詐騙機房合作，指示取款車手把現金放在車站廁所內製造斷點轉手，孰料收水手還...

影／美留學生跨國被詐逾200萬 警攻堅北港機房…2人亡命跳樓影像曝

雲林縣詐騙集團在北港鎮租屋作為機房，透過洪姓、郭姓電話系統商，去年6月間跨國詐騙，1名住美國紐約的台灣留學生，連續被騙8...

柬埔寨再破大型國際詐騙！57外國人遭逮 嫌犯驚見32名台灣人

綜合日媒TBS和讀賣新聞報導，柬埔寨當局4日突襲了位於該國東南部、鄰近越南邊境的巴威特市（Bavet）一處詐騙據點，共逮捕了57名外國籍嫌犯。經查，嫌犯中竟包含日本人與台灣人，顯示這是一個組織龐大的國際詐騙集團。

移民署到弘光科大 破解詐騙及人口販運真相

為協助外籍學生瞭解在台停居留規定，並提升防詐及防範人口販運的意識，移民署台中市專勤隊與台中市第二服務站今天到弘光科技大學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。