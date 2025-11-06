太子集團買「和平大苑」洗錢！北檢聲押5人 天旭幹部1羈押1交保
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，檢方前天搜索拘提23人到案，其中在台管理「和平大苑」豪宅的王昱棠、天旭國際公司人資長辜淑雯等5人，被認定涉犯組織、前等最，且有串滅證與逃亡之虞，遭檢方聲押禁見，法院今凌晨裁定辜淑雯羈押，今天下午再對天旭國際幹部邱子恩、管理「和平大苑」資產的女子凃又文等4人開庭，稍早邱子裁准羈押、凃又文裁定30萬交保，王昱棠與天旭國際幹部李守禮尚在開庭。
另外，檢方命王昱棠助理詹文卉80萬交保、涉帛琉洗錢被美國列為制裁名單的女子黃婕、施亭宇各50萬元交保，太子集團在台「帳務中心」尼爾公司負責人林揚茂、會計陳昱岑也各50萬元交保、均限制出境出海；負責與天旭國際接洽、協助隱匿超跑的男子楊竣凱40萬元交保。
檢調追查，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，陳志透過在柬埔寨設立的詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，將詐騙挪移至太子集團台灣的空殼公司，購買11戶豪宅與26輛超跑等方式洗錢，而陳志早於2017年就來台布局，估計至今年在台洗錢逾45億元。
據調查，太子集團在台灣共有12家公司，但與洗錢有關的主要有4家，分別是台灣太子、尼爾公司，這2間公司由王昱堂負責，台灣太子負責管理「和平大苑」不動產的物業，尼爾公司類似「財務總部」，負責接收陳志海外資金，繳交高額房貸與避稅。
另2家公司是天旭國際與顥玥公司，此部分負責人是辜淑雯，天旭開在101大樓，表面上開發線上博奕遊戲，實則是陳志掩飾洗錢的一環，另家公司叫顥玥，名義上從事博弈客服工作，但暗地卻是巧立名目洗錢，王昱堂與辜淑雯聽命於新加坡籍上司陳秀玲，但陳女並不在台灣，王、辜被認定是太子集團在台二把手。
