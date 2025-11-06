太子詐騙案聲押人資長獲准 再聲押核心幹部王昱棠4人下午開庭

檢警調偵辦柬埔寨太子集團跨國詐騙、洗錢案，查出集團首腦陳志指示在台操盤人天旭國際科技負責人、核心幹部王昱棠洗錢，本月5日先聲押天旭人資長辜淑雯獲准，今天再聲押王昱棠、集團共犯凃又文、邱子恩、李守禮4人，台北地院下午4時10分召開羈押庭。

太子集團在全球建立龐大企業網絡洗錢，美國聯邦調查官今年10月8日起訴負責人陳志，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）將太子集團設在我境內的9家公司及3名國人王蕾絢（WANG, Michelle Reishane）、黃婕（HUANG, Chieh）、施亭宇（SHIH, Ting-yu）列入制裁名單，於10月14日公告。

集團將資金挹注台灣，發展線上博弈事業，涉案的包含天旭公司、顥玥公司等在台公司，天旭另吸收台灣工程師從事線上博弈事業，負責人是辜淑雯，顥玥則負責線上博弈客服，負責人為王昱棠、辜淑雯。

檢方調查，辜淑雯掌握財務支出，還決定集團在台公司人資主管的績效，美方發布制裁台灣9家公司後，辜女旋即和陳志的左右手、大陸籍的李添磋商對策解散天旭公司，李添還透過辜女指示特助李守禮變賣公司名下的豪車變價為現金。

專案小組本月4日對太子集團在台成員的住所以及天旭、顥玥、尼爾、台灣太子及聯凡公司發動搜索，拘提王昱棠、辜淑雯及列入制裁名單的黃婕、施亭宇，訊後兩波對辜淑雯、王昱棠、李守禮、邱子恩、涂又文聲請羈押禁見。

檢方陸續查扣集團在台不法所得45億2766萬元，查扣項目包括18筆不動產、48個車位、26輛各式豪華名車及相關銀行帳戶，豪車囊括「三大神車」麥拉倫P1、法拉利LaFerarri、保時捷918 Spyder。