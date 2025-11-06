詐團「死轉手」贓款96.6萬藏台鐵廁所 鐵警逮11人、9人收押

張姓男子在台組織詐騙集團，跟國外成立的假投資公司詐騙機房合作，指示取款車手把現金放在車站廁所內製造斷點轉手，孰料收水手還沒來得及拿錢，就被剛好上廁所的民眾認定是遺失物報警。鐵路警察局刑事警察大隊歷經4個多月追查，逮獲11人，其中拘提張男等4人，檢方複訊後4人全遭法院收押。

案情起於今年5月31日，有人在員林車站上廁所時發現一個牛皮紙袋，打開一看竟裝著96.6萬元現金，驚嚇之餘立刻交給站務人員報警。不久後，一名年約30歲的彭姓男子現身，自稱是失主，但對金錢來源交代不清、說詞反覆，鐵警起疑，依法先行扣押現金並調閱監視畫面。

警方循線比對發現，這筆現金並非遺失，而是詐騙集團刻意放置的「死轉手斷點」，藉由車手將現金放在車站廁所等地，以切斷金流來源與責任鏈，鐵警報請彰化地檢署指揮偵辦，並組專案小組追查。

專案小組發現，詐團假借「投資公司」名義，在通訊軟體LINE成立投資群組，冒充外務員，誘騙被害人加入投資、匯款或面交現金，謊稱「可代操股票、保證高報酬」，而該筆金流來源，正式彰化縣員林市一名女子誤信詐團說詞，先後面交400萬元現金，其中100萬元即為放在車站廁所的贓款。

鐵警循線追查，6月拘提「自稱遺失」的收水手彭男與與被害人取頭的蔡姓車手，9月再向上溯源，先後逮捕車手頭蕭姓男子及主嫌張男；其中張男當時企圖出境，因被境管在機場狼狽就逮。警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌移送法辦，彰檢複訊後聲押4人全獲准。

警方指出，共查出該集團11人涉案，除被拘提的4人外，另有5名車手因他案遭收押、2名車手通知到案，全案查扣現金111萬900元、手機10支、電腦2台等證物。