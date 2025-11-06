快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

S 49340437 0 0
桃園市中壢警分局與55688台灣大車隊桃園分公司進行反詐簡報宣導。圖：警方提供

桃園市中壢警分局與55688台灣大車隊桃園分公司進行反詐簡報宣導，與該公司資深經理陳聖偉攜手合作，共同提升司機反防詐意識，齊力築起防詐安全網。

S 49340427 0 0
中壢分局希望提升小黃司機反防詐意識，齊力築起防詐安全網。圖：警方提供

中壢分局長林鼎泰於簡報中指出，詐騙集團為規避查緝，常利用計程車作為車手運送或提領贓款的交通工具，因此，計程車司機也成為阻詐、防詐的重要角色。今年度中壢警分局已透過計程車司機通報查獲4名詐欺車手，其中就有2名是由55688台灣大車隊機警司機主動通報，成功協助警方逮捕到案，成果相當亮眼。

S 49340422 0 0
中壢分局長林鼎泰(左)表示，將持續與計程車隊、金融機構及社區、民間團體加強識詐教育。圖：警方提供

林鼎泰進一步分析車手常見樣態，包括「多張提款卡重複提領」、「提領時反覆使用手機拍明細」、「穿著刻意掩飾刺青」、「提領大量現金卻不清點直接放袋中」等，呼籲司機如遇可疑乘客應立即通報。警方強調，只要通報，中壢分局一定即刻介入處理。

林鼎泰同時說明，自今(114)年7月1日起，警政署正式實施「民眾檢舉車手獎勵核發原則」，民眾如提供檢舉車手線索，或協助警方緝捕到案，經檢察官裁定交保、聲請羈押等處分者，每案可獲1萬元獎金（須按規定扣稅20%），以實質鼓勵全民協力打詐，共同守護社會安全。

林鼎泰表示，將持續與計程車隊、金融機構及社區、民間團體加強識詐教育，讓民眾與第一線接觸的從業人員都能成為打詐的強力隊友，共同守護民眾財產安全，並持續朝「全民防詐、無詐中壢」的目標努力。

本文章來自《桃園電子報》。原文：小黃司機成逮捕車手關鍵角色！中壢分局：今年已有4名運將立大功

中壢 桃園 計程車司機

