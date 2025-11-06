影／美留學生跨國被詐逾200萬 警攻堅北港機房…2人亡命跳樓影像曝

雲林縣詐騙集團在北港鎮租屋作為機房，透過洪姓、郭姓電話系統商，去年6月間跨國詐騙，1名住美國紐約的台灣留學生，連續被騙8萬多美元匯入中國大陸及越南的銀行，檢警破獲該集團查扣現金和虛擬貨幣共約千餘萬元，有兩人在警方攻堅時從3樓跳下受傷，全案今天偵結起訴13人。

雲林地檢署檢察官黃薇潔去年6月間接獲情資，有詐騙集團在雲林架設機房，即指揮刑事局南打中心、台中大雅分局、雲林北港分局成立專案小組。完成偵蒐後分別在雲林北港鎮文仁路、文化路等3處民宅攻堅，破獲詐團，逮捕11人。

專案小組破獲機房後向上追查，發現該集團使用的遠端系統、BRIA APP及VOS3000話務系統的設備來源，係由48歲郭姓系統商提供，去年11月循線拘提他，並查出郭的上游系統商是長期定居泰國44歲洪姓男子。

檢警發現洪男所經營的話務平台，遍布全球的機房，包含美國、日本、印尼、台灣、加拿大、印度、香港、馬來西亞、越南及韓國等國。洪為規避查緝，長年滯留泰國，直至今年7月返台入境，被專案小組於桃園國際機場拘提到案。

檢方說，該集團於2022年6月間，由黃男陸續承租北港鎮3處民宅作為話務機房，找來吳姓（30歲）、陳姓（31歲）男子擔任幹部，鄭男等8人分別負責機房一線、二線話務手，以假冒UPS快遞公司（一線話手）及北京市公安民警（二線話手），透過網路電話詐騙美國地區華僑。

檢警指出，該詐團以網路電話向居住國外被害華僑，佯稱其個資外洩並遭人冒用寄了一份包裹在中國大陸北京海關被攔截，詐團提供北京市公安局電話號碼，要求被害人報案。被害人不疑有詐去電，再由詐團假冒北京公安民警，向被害人聲稱需對其帳戶監管，要求被害人將存款轉至指定的銀行帳戶。

去年5月在美國紐約某大學讀書的一名謝姓台灣留學生，遭騙匯款5萬8950美元至中國工商銀行帳戶、3萬美元至越南外貿股份商業銀行帳戶，合計新台幣約兩百多萬元。

警方去年攻堅北港3處機房，查扣多項話務設備及2輛BMW轎車、現金600多萬元，市值約1185萬元虛擬貨幣，警方攻堅過程中陳姓和吳姓詐團幹部，竟從3樓跳下受傷被捕，全案今天偵查終結，機房成員及系統商13人，被以組織犯罪防制條例、詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌起訴。