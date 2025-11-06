聽新聞
0:00 / 0:00
移民署到弘光科大 破解詐騙及人口販運真相
為協助外籍學生瞭解在台停居留規定，並提升防詐及防範人口販運的意識，移民署台中市專勤隊與台中市第二服務站今天到弘光科技大學國際專修部舉辦「生活法規宣導講座」，向初來台灣的國際新鮮人說明停居留證申辦規定、常見詐騙手法及人口販運防制觀念，讓他們在台安心就學。
台中市第二服務站科員林羽璇講座中說明，外籍學生可透過移民署全球資訊網「外國與外僑學生居留證線上申辦系統」線上申請居留證，無須親至服務站辦理。若有搬家情形，應於30天內申請變更居留地址，並於居留證效期屆滿前3個月內提出延期申請，以免影響權益。
台中市專勤隊科員裴玉婷以實例分享人口販運的常見手法。她說若以「剝削目的」強迫他人從事性交易、勞動或摘取器官，並以暴力、脅迫、詐術或不當債務約束、扣留重要文件等「不法手段」，皆可能觸犯「人口販運防制法」，並提醒初入境、語言不熟悉的外籍學生，若懷疑有人遭受不法對待，可立即撥打警政署110、勞動部1955或移民署02-2388-3095 專線通報。
近年來常發生外國籍學生受詐騙案，台中市第二服務站提醒，詐騙手法推陳出新，例如假網拍販售低價3C產品或票券、以高薪為誘餌的打工陷阱，可能要求先付款或提供帳戶資料。面對詐騙要記得「三要」原則--要冷靜、要查證、要報警。如有疑慮可撥打165反詐騙專線查證，或撥打1990外來人士在臺生活諮詢服務熱線，獲得及時協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言