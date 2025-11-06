移民署到弘光科大 破解詐騙及人口販運真相

為協助外籍學生瞭解在台停居留規定，並提升防詐及防範人口販運的意識，移民署台中市專勤隊與台中市第二服務站今天到弘光科技大學國際專修部舉辦「生活法規宣導講座」，向初來台灣的國際新鮮人說明停居留證申辦規定、常見詐騙手法及人口販運防制觀念，讓他們在台安心就學。

台中市第二服務站科員林羽璇講座中說明，外籍學生可透過移民署全球資訊網「外國與外僑學生居留證線上申辦系統」線上申請居留證，無須親至服務站辦理。若有搬家情形，應於30天內申請變更居留地址，並於居留證效期屆滿前3個月內提出延期申請，以免影響權益。

台中市專勤隊科員裴玉婷以實例分享人口販運的常見手法。她說若以「剝削目的」強迫他人從事性交易、勞動或摘取器官，並以暴力、脅迫、詐術或不當債務約束、扣留重要文件等「不法手段」，皆可能觸犯「人口販運防制法」，並提醒初入境、語言不熟悉的外籍學生，若懷疑有人遭受不法對待，可立即撥打警政署110、勞動部1955或移民署02-2388-3095 專線通報。