許男誤信網友話術前往銀行欲提領140萬元投資虛擬貨幣。圖：讀者提供

桃園市一名28歲許姓男子日前因誤信網友話術，前往平鎮區環南路附近的中國信託，欲提領140萬元投資虛擬貨幣，因神情慌張、言詞閃爍，引起機警行員注意。行員一方面技巧性安撫拖延，另一方面迅速通報平鎮警分局員警到場，成功聯手阻詐。

平鎮分局長徐坤隆今日上午也特別前往中國信託，公開表揚即時阻詐有功人員。圖：警方提供

宋屋派出所長鄒安晴表示，許男日前在網路上結識一名女子，陷入假交友結合投資的詐騙陷阱。對方慫恿他借款140萬元，並指引其向指定的假幣商購買虛擬貨幣。所幸在行員與員警耐心舉例勸說下，許男才恍然大悟自己險些受騙，保住巨額積蓄。

為表彰此次成功阻詐，平鎮分局長徐坤隆今(6)日上午也特別前往中國信託，公開表揚即時阻詐有功人員，除頒贈POLICE熊紀念品外，也感謝他們協助攔阻民眾遭詐，積極守護民眾財產的安全。

徐坤隆也同時呼籲，近期「普發現金」政策已開放登記，詐騙集團也趁勢設立假冒網站，意圖竊取個資。民眾應透過政府官方管道「https://10000.gov.tw/」查證，切勿點擊來路不明的簡訊或連結，謹並記「保持冷靜、查證、撥打165」的原則，以防受騙上當。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮男誤信網友投資虛擬貨幣 行員看1關鍵守住他140萬積蓄

