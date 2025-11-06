影／助太子集團搞線上博弈洗錢 陳志台灣二把手辜淑雯羈押畫面曝

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，檢方前天搜索拘提23人到案，其中在台管理「和平大苑」豪宅的王昱棠、天旭國際公司人資長辜淑雯等5人，被認定涉犯組織、前等最，且有串滅證與逃亡之虞，遭檢方聲押禁見，法院今凌晨裁定辜淑雯羈押，辜淑雯在法警戒護下狼狽上囚車，前往台北看守所。

至於王昱棠、天旭國際幹部邱子恩、李守禮與管理「和平大苑」房產與超跑的女子凃又文，今天將召開羈押庭。另外，涉及帛琉洗錢被美國列為制裁名單的女子黃婕、施亭宇，檢方訊後各以50萬元交保，限制出境出海。

王昱棠助理詹雯卉80萬交保、太子集團在台「帳務中心」尼爾公司負責人林揚茂、會計陳昱岑各50萬元交保、均限制出境出海；負責與天旭國際接洽、協助隱匿超跑的男子楊竣凱40萬元交保。

檢調追查，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，陳志透過在柬埔寨設立的詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，將詐騙挪移至太子集團台灣的空殼公司，購買11戶豪宅與26輛超跑等方式洗錢，而陳志早於2017年就來台布局，估計至今年在台洗錢逾45億元。

據調查，太子集團在台灣共有12家公司，但與洗錢有關的主要有4家，分別是台灣太子、尼爾公司，這2間公司由王昱堂負責，台灣太子負責管理「和平大苑」不動產的物業，尼爾公司類似「財務總部」，負責接收陳志海外資金，繳交高額房貸與避稅。

另2家公司是天旭國際與顥玥公司，此部分負責人是辜淑雯，天旭開在101大樓，表面上開發線上博奕遊戲，實則是陳志掩飾洗錢的一環，另家公司叫顥玥，名義上從事博弈客服工作，但暗地卻是巧立名目洗錢，王昱堂與辜淑雯聽命於新加坡籍上司陳秀玲，但陳女並不在台灣，王、辜被認定是太子集團在台二把手。

檢方調查，太子集團在台共有5大犯罪，首先是陳志從世界各國以外匯收款方式，將詐騙資金匯入台灣購豪宅，其次是陳志透過陸籍親信李添成立天旭國際，由辜淑雯假借開發線上博奕為由，藉此挹注資金洗錢。第3是顥玥公司名義上是天旭的客服中心，但實際上雙方客戶並無真正對接，是洗錢一道幌子。

第4是隱匿犯罪所得，美方起訴並公布制裁名單後，天旭國際為出脫不法所得，辜淑雯指示李守禮將市價2千萬元的勞斯萊斯與賓士名車，以400萬低價過戶給三稜歐美汽車負責人劉書豪、劉書榮兄弟，劉氏兄弟並將勞斯萊斯PO上中古車網站出售，開價1900萬元。李守禮另指示邱子恩偷偷開走5輛限量超跑，所幸被調查局追回，總計有7輛名車曾被試圖脫產。

第5是太子集團透過旗下「Grand Legend」公司，與帛琉當地犯罪組織合作，假藉開發渡假村從事詐騙洗錢， 台籍女子王蕾絢、黃婕與施亭宇都是Grand Legend職員，被美國制裁對象，王蕾絢案發前已出境，檢方懷疑受陳志指示躲藏他國。