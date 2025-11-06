快訊

柬埔寨再破大型國際詐騙！57外國人遭逮 嫌犯驚見32名台灣人

聯合新聞網／ 綜合報導

柬埔寨近日破獲跨國詐騙集團。示意圖／Ingimage
柬埔寨近日破獲跨國詐騙集團。示意圖／Ingimage
綜合日媒TBS讀賣新聞報導，柬埔寨當局4日突襲了位於該國東南部、鄰近越南邊境的巴威特市（Bavet）一處詐騙據點，共逮捕了57名外國籍嫌犯。經查，嫌犯中竟包含日本人與台灣人，顯示這是一個組織龐大的國際詐騙集團

根據日本TBS電視台報導，JNN的攝影機更獨家捕捉到柬國警方大批警車包圍建築物的畫面，警方人員進入搜查，隨後多輛巴士駛入，將遭到拘捕的嫌犯分批載離。當地媒體指出，這次行動共拘捕了57名外國人。讀賣新聞引述消息稱，嫌犯中除了13名（疑似）日本人之外，還包括32名台灣人、8名菲律賓人，以及新加坡人等。柬埔寨當局在現場查獲了大量的手機、電腦和通訊設備，研判這是一個專門從事國際電話詐騙的犯罪集團，全案正擴大偵辦中。

報導指出，巴威特市靠近越南邊境，設有多個經濟特區，近年因大量中國企業進駐及賭場林立而繁榮，但也逐漸成為犯罪溫床。這並非首起日本人在柬埔寨涉詐騙遭逮的案件。今年5月，柬埔寨也才剛在西北部的波別（Poipet）逮捕了另一批涉嫌詐騙的29名日本人。

