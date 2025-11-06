快訊

趙少康726罷免量票案 北檢認定2次故意亮票…起訴求從重量刑

台股早盤上漲逾300點 重返兩萬八、台積電漲10元

藍營陳以信要挑戰謝龍介 能成為攪動台南選情的鯰魚？

聽新聞
0:00 / 0:00

77歲翁聽網路女友話要抵押房子投資黃金 豐原警銀勸阻保住他200萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名老翁誤信網路女友要投資黃金，日前到銀行要辦黃金存摺帳戶，銀行行員查覺有異通報；員警到場，老翁才說網路認識的女朋友鼓吹他投資黃金獲利高，豐原警方與行員當場說明這是詐騙手法，及時勸阻他打算抵押房子想投資的200萬元。

豐原警分局翁子派出所警員蔡昆霖本月3日下午1時53分接獲轄內銀行報案，行員表示，77歲陳姓老翁前來申辦黃金存摺業務，但對投資流程一知半解，詢問原因時，老翁坦言是「網路認識的女性朋友」推薦他投資。行員聞訊立刻懷疑遭詐，立即通知警方到場了解。

警方調查，老翁幾個月前透過臉書交友社團認識一名女網友，兩人互動頻繁，陳翁在對方甜言蜜語下，逐漸產生信任與感情，對方眼見時機成熟，開始鼓吹他投資黃金享高報酬、保證穩賺不賠，引導其前往不明網站申辦會員投資。

陳翁未曾辦理過黃金存摺帳戶，依對方指示前往銀行辦理。員警當場舉出多起類似案例，向陳翁說明貿然相信陌生人投資建議可能面臨的風險。陳翁才驚覺自己誤入詐騙陷阱，並向警方坦承，原本打算將抵押房屋貸款所得的200萬元投入「投資」。聽完員警的說明後，他打消開立帳戶的念頭，最終在警方陪同下返回派出所完成報案筆錄，成功守住辛苦積蓄。

翁子派出所長曾明欽呼籲，網路交友應保持警覺，對於未曾謀面、僅透過網路聯繫的對象，若對方提出任何金錢相關要求，應立即停手並提高警覺，如有任何疑慮，應立即撥打165反詐騙專線查詢，或至鄰近派出所尋求諮詢，才能保護好自身財產安全。

台中市豐原警分局與銀行聯手成功阻詐，及時攔阻老翁險被騙200萬元。圖／警方提供
台中市豐原警分局與銀行聯手成功阻詐，及時攔阻老翁險被騙200萬元。圖／警方提供

黃金 網路 詐騙

延伸閱讀

獨居老人忘了7條35兩黃金...找到家人帶回了 苗縣府建議可以這樣做

南方澳寶石珊瑚媽祖被洗劫「聖物」 警：贓物洗白後恐難追回

南方澳媽祖神像被盜3000萬金鍊珊瑚 資深警：避過風頭銷贓不難

獨／超詭！苗栗市貓裏山公園赫見13條共65兩黃金及現鈔 路人不敢撿

相關新聞

影／助太子集團搞線上博弈洗錢 陳志台灣二把手辜淑雯羈押畫面曝

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，檢方前天搜索拘提23人到案，其中在台管理「和平大苑」豪宅的王昱棠、天旭國際公司人...

太子集團在台洗錢45億 北檢聲押禁見台籍最高幹部辜淑雯獲准

柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢，調查局前天搜索47處地點、拘提在台管理「和平大苑」豪宅資產的王昱棠等23名被告，台北...

77歲翁聽網路女友話要抵押房子投資黃金 豐原警銀勸阻保住他200萬

台中一名老翁誤信網路女友要投資黃金，日前到銀行要辦黃金存摺帳戶，銀行行員查覺有異通報；員警到場，老翁才說網路認識的女朋友...

柬埔寨太子集團洗錢案 辜淑雯裁定羈押禁見

檢調偵辦柬埔寨太子集團在台涉從事非法詐騙洗錢、博弈案，拘提被美國列制裁名單2名台籍女子等集團幹部、員工到案，檢方對天旭國...

電詐洗錢台灣太子星籍大帳房 境外下指令

太子集團成立龐大電詐洗錢組織，除創辦人陳志、台籍女子黃婕、施亭宇與王蕾絢列制裁名單外，台灣太子不動產投資也是制裁對象；據...

涉在台洗錢45億 太子詐團5人聲押禁見

柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢，調查局與刑事局前天搜索在台四十七處地點，拘提管理「和平大苑」豪宅資產的王昱棠等廿五人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。