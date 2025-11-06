聽新聞
77歲翁聽網路女友話要抵押房子投資黃金 豐原警銀勸阻保住他200萬
台中一名老翁誤信網路女友要投資黃金，日前到銀行要辦黃金存摺帳戶，銀行行員查覺有異通報；員警到場，老翁才說網路認識的女朋友鼓吹他投資黃金獲利高，豐原警方與行員當場說明這是詐騙手法，及時勸阻他打算抵押房子想投資的200萬元。
豐原警分局翁子派出所警員蔡昆霖本月3日下午1時53分接獲轄內銀行報案，行員表示，77歲陳姓老翁前來申辦黃金存摺業務，但對投資流程一知半解，詢問原因時，老翁坦言是「網路認識的女性朋友」推薦他投資。行員聞訊立刻懷疑遭詐，立即通知警方到場了解。
警方調查，老翁幾個月前透過臉書交友社團認識一名女網友，兩人互動頻繁，陳翁在對方甜言蜜語下，逐漸產生信任與感情，對方眼見時機成熟，開始鼓吹他投資黃金享高報酬、保證穩賺不賠，引導其前往不明網站申辦會員投資。
陳翁未曾辦理過黃金存摺帳戶，依對方指示前往銀行辦理。員警當場舉出多起類似案例，向陳翁說明貿然相信陌生人投資建議可能面臨的風險。陳翁才驚覺自己誤入詐騙陷阱，並向警方坦承，原本打算將抵押房屋貸款所得的200萬元投入「投資」。聽完員警的說明後，他打消開立帳戶的念頭，最終在警方陪同下返回派出所完成報案筆錄，成功守住辛苦積蓄。
翁子派出所長曾明欽呼籲，網路交友應保持警覺，對於未曾謀面、僅透過網路聯繫的對象，若對方提出任何金錢相關要求，應立即停手並提高警覺，如有任何疑慮，應立即撥打165反詐騙專線查詢，或至鄰近派出所尋求諮詢，才能保護好自身財產安全。
