柬埔寨太子集團洗錢案 辜淑雯裁定羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢調偵辦柬埔寨太子集團在台涉從事非法詐騙洗錢、博弈案，拘提被美國列制裁名單2名台籍女子等集團幹部、員工到案，檢方對天旭國際科技人資女主管辜淑雯聲請羈押禁見，台北地院今凌晨裁准。

美國聯邦檢察官於10月8日對太子集團董事長陳志等人提起公訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）將集團在台灣境內所設9家公司、3名台籍人士列制裁名單並於10月14日對外公告，3名台籍人士分別是31歲的黃婕、35歲的施亭宇及31歲的王蕾絢。

檢方查出，柬埔寨太子集團在台成立聯凡等8家空殼公司，購買11戶「和平大苑」房產，房貸則由尼爾創新公司負責繳交，涉嫌協助陳志進行洗錢。

集團另在「台北101」大樓租辦公室成立天旭國際科技，負責人為王昱棠，由人資主管辜淑雯招攬工程師設計線上博弈程式，由顥玥公司負責線上博弈客服業務，王蕾絢、黃婕、施亭宇則負責在帛琉置產、設立度假村洗錢。

檢警調本月4日收網，搜索天旭國際科技、顥玥、尼爾創新國際、台灣太子不動產投資及設立在「和平大苑」的聯凡公司等8家空殼公司，拘提王昱棠、辜淑雯、黃婕、施亭宇集團幹部、員工查辦。

檢方表示，10月27日已向法院聲請扣押集團在台的45億2766萬元不法資產獲准，「和平大苑」豪宅扣押11戶、48個車位，實價登錄約值38億1421萬餘元，另有26輛豪車被扣押，包含保時捷、藍寶堅尼、勞斯萊斯、法拉利、賓士等，總值約4億7758萬元，相關銀行帳戶則查扣60個，扣案金額2億3587萬元。

太子集團 洗錢 詐騙 柬埔寨

