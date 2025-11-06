太子集團在台洗錢45億 北檢聲押禁見台籍最高幹部辜淑雯獲准

台北地檢署偵辦太子集團在台詐騙洗錢案，聲押在台最高階幹部辜淑雯獲准。記者潘俊宏／攝影 柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢，調查局前天搜索47處地點、拘提在台管理「和平大苑」豪宅資產的王昱棠等23名被告，台北地檢署複訊後，認為王昱棠與天旭國際公司人資長辜淑雯、幹部邱子恩、李守禮與凃又文等5人，涉犯組織、洗錢等罪，且有串滅證、逃亡之虞，向法院聲押禁見，法院今天凌晨裁定辜淑雯羈押禁見。

至於王昱棠。負責掩飾犯罪所得的邱子恩、李守禮與凃又文，預計今天召開羈押庭。另外，被美國列為制裁名單的台籍女子黃婕、施亭宇各50萬元交保，限制出境出海。

另外，尼爾公司負責人林揚茂原本100萬交保，因湊不出錢，降保50萬元、尼爾會計陳昱岑交保50萬元，均限制出境出海；負責替天旭國際買車的男子楊竣凱交保40萬。

檢調追查，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，陳志透過在柬埔寨設立的詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，將詐騙挪移至太子集團台灣的空殼公司，購買11戶豪宅與26輛超跑等方式洗錢，陳志早於2017年就來台布局，估計至今年在台洗錢逾45億元。

據調查，太子集團在台灣共有12家公司，但跟洗錢有關的主要有4家，分別是台灣太子、尼爾公司，這兩間公司由王昱堂負責，台灣太子負責管理「和平大苑」不動產的物業工作，尼爾公司像是「財務總部」，負責接收陳志海外資金，用來繳交高額房貸與避稅。

另外兩家公司是天旭國際科技與顥玥公司，天旭開在101大樓，表面上在經營線上博奕，事則只是陳志掩飾洗錢的一環，另家公司叫顥玥，名義上從事博弈客服性質，但暗地卻是巧立名目洗錢，此部分負責人是辜淑雯。檢方認定，王昱堂與辜淑雯是太子集團台籍最高階幹部。