電詐洗錢台灣太子星籍大帳房 境外下指令

太子集團成立龐大電詐洗錢組織，除創辦人陳志、台籍女子黃婕、施亭宇與王蕾絢列制裁名單外，台灣太子不動產投資也是制裁對象；據了解，台灣太子登記負責人是新加坡籍女子陳秀玲，她是陳志在台洗錢大帳房，位階極高，連辜淑雯、王昱棠都要聽命於她，每月向她匯報財務狀況，但她未入境，不在此次拘提名單。

據調查，太子集團分工細膩，新加坡籍位階高於台灣籍，王昱棠、辜淑雯位階相同，都是陳秀玲下屬，每月由陳秀玲在境外遠距交辦工作事項，如處理陳志最關切的和平大苑豪宅，陳秀玲才是台灣洗錢關鍵藏鏡人。

陳志買豪宅與車位金流主要透過尼爾公司進行，錢都要經過陳秀玲審核，王昱棠只負責執行。與陳秀玲相當位階的陸籍幹部李添，也是陳志親信，陳志二○二二年後未再入境，轉派李添視察台灣公司業務，也是天旭國際人資長辜淑雯上司。

李添在台聘請助理秘書劉純妤，負責打理食衣住行，她昨天交保笑容燦爛離開地檢署。黃婕、施亭宇涉及帛琉當地詐欺與洗錢活動，遭美國列入制裁名單，昨天上銬戒護移送時不發一語。

檢調除查扣十一戶「和平大苑」豪宅，另有廿六輛超跑或豪車，總價值四十五點二億元，除已曝光的Bugatti（布加迪）骨董跑車，昨又曝光麥拉倫神級超跑「麥拉倫洗拿」，還是非常稀有的 Gulf油色（淺藍＋橘）塗裝，全球限量五百台，天王周杰倫也有一輛。

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨表示，豪宅金額高、可借貸空間大，對手握大量現金又需資金去處的資產族確有吸引力。有房仲認為，豪宅具備完善管理與高隱私性，確實可能吸引不法分子利用作為洗錢或掩飾用途。