涉在台洗錢45億 太子詐團5人聲押禁見

台北地檢署偵辦太子集團在台詐騙洗錢案，在台最高階幹部王昱棠（中）訊後遭檢方聲押禁見。記者余承翰／攝影

柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢，調查局與刑事局前天搜索在台四十七處地點，拘提管理「和平大苑」豪宅資產的王昱棠等廿五人，檢方複訊後認被告王昱棠等五人涉犯組織、洗錢等罪，有逃亡、串滅證或勾串共犯或證人之虞，聲請羈押禁見，台北地方法院漏夜開庭。

檢調查出，太子集團陳志涉透過在柬埔寨設立的詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，將贓款挪至太子集團台灣的空殼公司，購買十一戶豪宅與廿六輛超跑等方式洗錢，陳志二○一七年就來台布局，估計已在台洗錢逾四十五億元。

太子集團在台有十二家公司，跟洗錢有關主要四家，其中台灣太子、尼爾公司由王昱棠負責，台灣太子負責管理「和平大苑」不動產物業工作，尼爾公司像「財務總部」，負責接收陳志海外資金，用來繳交房貸與避稅。

台北地檢署偵辦太子集團在台詐騙洗錢案，在台最高階幹部辜淑雯訊後遭檢方聲押禁見。記者潘俊宏／攝影

另兩家公司是天旭國際科技與顥玥公司，都涉協助洗錢，顥玥負責人是天旭國際人資長辜淑雯；檢方認定王昱棠與辜淑雯是太子集團台籍最高階幹部。

檢方查出，陳志聽從新加坡籍友人張剛耀（通緝中）建議，從世界各國以外匯收款，將不法資金匯入台灣購買豪宅，王昱棠原只是張的手下，直到張侵吞太子集團九億元落跑，王才升為台籍最高幹部，陳志曾多次來台「視察」豪宅管理狀況。

陳志涉透過陸籍親信李添成立天旭國際科技，由辜淑雯假借開發線上博弈遊戲挹注資金洗錢。顥玥名義上是天旭的客服，實際上只是洗錢的一道幌子。

美方起訴並公布制裁名單後，天旭國際為出脫不法所得，將市價兩千萬元的勞斯萊斯與賓士車，透過中人陳澤瑋以四百萬低價過戶給三稜歐美汽車負責人劉書豪、劉書榮兄弟，劉氏兄弟再將勞斯萊斯PO上中古車網站出售，開價一九○○萬元。另有五輛超跑被偷偷開走，總計七輛名車曾被試圖脫產。

昨天移送的還有被美國列制裁名單的台籍女子黃婕、施亭宇，另一被制裁女子王蕾絢已出境。太子集團涉透過旗下公司與帛琉當地犯罪組織合作，藉開發渡假村從事詐騙洗錢，三人都是旗下公司職員，因此被制裁。

內政部長劉世芳昨在立法院回應民進黨立委林楚茵質詢時指出，太子集團相關人進出台灣，不一定提供柬埔寨簽證，可能有兩、三國的身分證，因此有條件式免簽確實要列入檢討。