太子集團在台洗錢45億 檢方聲押禁見王昱堂、辜淑雯共5名台籍幹部
柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢，調查局與刑事局前天搜索47處地點、拘提在台管理「和平大苑」豪宅資產的王昱棠等25名被告，台北地檢署複訊後，認為王昱棠與天旭國際公司人資長辜淑雯、幹部邱子恩、李守禮與凃又文等5人，涉犯組織、洗錢等罪，且有串滅證、逃亡之虞，今晚向法院聲押禁見。
今天移送複訊的還有被美國列為制裁名單的台籍女子黃婕、施亭宇，至於同樣被制裁的女子王蕾絢早已出境。檢方訊後命施亭宇50萬交保。
檢調追查，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，陳志透過在柬埔寨設立的詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，將詐騙挪移至太子集團台灣的空殼公司，購買十一戶豪宅與廿六輛超跑等方式洗錢，而陳志早於2017年就來台布局，估計至今年在台洗錢逾45億元。
據調查，太子集團在台灣共有12家公司，但跟洗錢有關的主要有4家，分別是台灣太子、尼爾公司，這兩間公司由王昱堂負責，台灣太子負責管理「和平大苑」不動產的物業工作，尼爾公司像是「財務總部」，負責接收陳志海外資金，用來繳交高額房貸與避稅。
另外兩家公司是天旭國際科技與顥玥公司，天旭開在101大樓，表面上在經營線上博奕，事則只是陳志掩飾洗錢的一環，另家公司叫顥玥，名義上從事博弈客服性質，但暗地卻是巧立名目洗錢，此部分負責人是辜淑雯。檢方認定，王昱堂與辜淑雯是太子集團台籍最高階幹部。
檢調清查，李李守禮至少緊急過戶或隱匿7輛豪車，但全被調查局追回查扣。除昨天已曝光的Bugatti（布加迪）Type 35古董跑車外，今天又曝光麥拉倫神級超跑「麥拉倫洗拿，還是非常稀有的 Gulf油色（淺藍＋橘）塗裝，全球限量500台。
