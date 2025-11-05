調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

調查局偵辦柬埔寨太子集團創辦人陳志從事跨國詐騙洗錢案，除查扣11戶「和平大苑」豪外，另有26輛超跑或豪車，總價值高達45.2億餘元，除昨天已曝光的Bugatti（布加迪）Type 35古董跑車外，今天又曝光麥拉倫神級超跑「麥拉倫洗拿」，還是非常稀有的 Gulf油色（淺藍＋橘）塗裝，全球限量500台。

McLaren Senna（麥拉倫洗拿）是賽道板超跑，特徵是超誇張大尾、藍橘配色。車頭有McLaren字樣、賽車風格的41號碼、英國國旗貼紙、充滿賽道化空力套件的前保桿設計

全車採用4.0L V8雙渦輪引擎，0–100km加速僅需2.8秒，最大馬力800匹。

這台Senna並不是有錢就可以買，車主須要擁有3台McLaren超跑才有購買資格，而全台灣擁有這台頂級超跑的10位車主中，藝人林志穎和天王周杰倫也是車主，顯見陳志的財力相當雄厚。

另外，調查局也查扣罕見的法拉利SP2（Ferrari Monza SP2），此車特徵非常明顯，是無擋風玻璃的Speedster車型，雙座設計（SP1是單座、SP2是雙座），極長的車頭比例、簡潔的LED大燈造型，車頭中央的小型 Ferrari 盾牌，雙色塗裝（藍＋白） 也是 Monza系列常見的客製風格。

據了解，Monza SP1/SP2是Ferrari Icona系列中、極限限量車種（全球約499台），此車搭載 V12自然進氣引擎，價格都是超級收藏家等級。