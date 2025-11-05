快訊

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

墨西哥女總統遭「當街襲胸、親吻」全被拍下 隨扈滑手機挨轟維安漏洞

聽新聞
0:00 / 0:00

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局偵辦柬埔寨太子集團創辦人陳志從事跨國詐騙洗錢案，除查扣11戶「和平大苑」豪外，另有26輛超跑或豪車，總價值高達45.2億餘元，除昨天已曝光的Bugatti（布加迪）Type 35古董跑車外，今天又曝光麥拉倫神級超跑「麥拉倫洗拿」，還是非常稀有的 Gulf油色（淺藍＋橘）塗裝，全球限量500台。

McLaren Senna（麥拉倫洗拿）是賽道板超跑，特徵是超誇張大尾、藍橘配色。車頭有McLaren字樣、賽車風格的41號碼、英國國旗貼紙、充滿賽道化空力套件的前保桿設計

全車採用4.0L V8雙渦輪引擎，0–100km加速僅需2.8秒，最大馬力800匹。

這台Senna並不是有錢就可以買，車主須要擁有3台McLaren超跑才有購買資格，而全台灣擁有這台頂級超跑的10位車主中，藝人林志穎和天王周杰倫也是車主，顯見陳志的財力相當雄厚。

另外，調查局也查扣罕見的法拉利SP2（Ferrari Monza SP2），此車特徵非常明顯，是無擋風玻璃的Speedster車型，雙座設計（SP1是單座、SP2是雙座），極長的車頭比例、簡潔的LED大燈造型，車頭中央的小型 Ferrari 盾牌，雙色塗裝（藍＋白） 也是 Monza系列常見的客製風格。

據了解，Monza SP1/SP2是Ferrari Icona系列中、極限限量車種（全球約499台），此車搭載 V12自然進氣引擎，價格都是超級收藏家等級。

調查局追查太子集團跨國洗錢，查扣法拉利無車頂超跑Monza SP2。圖／調查局提供
調查局追查太子集團跨國洗錢，查扣法拉利無車頂超跑Monza SP2。圖／調查局提供
調查局追查太子集團跨國洗錢，查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」限量跑車。圖／調查局提供
調查局追查太子集團跨國洗錢，查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」限量跑車。圖／調查局提供

柬埔寨 太子集團 洗錢 詐騙 麥拉倫 豪車 跑車

延伸閱讀

周杰倫曬街拍照竟被當成黃明志　網驚呼「哥是在Cosplay？」

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

新歌片段流出！周杰倫撞哏泰勒絲 苦惱心聲全說了

阿Ken金鐘獎雙槓龜！周杰倫發文暖心安慰又「幽默補刀」笑翻網友

相關新聞

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

調查局偵辦柬埔寨太子集團創辦人陳志從事跨國詐騙洗錢案，除查扣11戶「和平大苑」豪外，另有26輛超跑或豪車，總價值高達45...

太子集團帛琉洗錢詐騙案 美國制裁名單黃婕、施亭宇拘提到案移送複訊

柬埔寨太子集團（Prince Group）成立龐大電信詐騙，強迫勞動以加密貨幣詐騙，上月遭美國政府起訴，其中我國3名女子...

遭盜用肖像網路賣商品 台中慈院副院長許權振澄清：都是詐騙

耳科權威名醫常遭不明產品商人盜取肖像與影片，在網路攬客販售商品，台中慈濟醫院副院長許權振今天再次澄清，他不會為任何產品代...

北市女遭詐120萬…假意再砸40萬買幣 助警逮詐騙車手

陳姓女子在網上加line投資虛擬貨幣泰達幣，一個月內面交120萬元，見帳上獲利想出金卻頻頻被拒，稱還要再付手續費，向派出...

天旭公司涉助太子集團洗錢網路博弈 負責人、特助移送北檢複訊

柬埔寨太子集團涉以網路博弈公司、和平大苑豪宅、各式名車洗錢在台洗錢，隱匿不法所得，台北地檢署搜索位處台北101大樓的天旭...

「普發現金」詐術又來！假郵局人員騙3百多萬 警逮1嫌檢聲押

台北市警方上月底獲報，詐團稱民眾身分被冒用申辦「普發現金1萬元」，民眾遭詐300餘萬元，檢警介入偵辦，昨在桃園市查獲詐欺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。