快訊

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

初判逾40年！花蓮吉安鄉建築工地驚見白骨 檢察官將相驗比對身分

聽新聞
0:00 / 0:00

太子集團帛琉洗錢詐騙案 美國制裁名單黃婕、施亭宇拘提到案移送複訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

柬埔寨太子集團（Prince Group）成立龐大電信詐騙，強迫勞動以加密貨幣詐騙，上月遭美國政府起訴，其中我國3名女子列入制裁名單，台北地檢署拘提黃婕、施亭宇到案，今下午移送複訊，對於也被制裁的王蕾絢已出境，對於是否被丟包，2人不發一語未回應。

今下午，施亭宇穿著卡其色風衣外套，以黃色衣物遮掩手銬，黃婕則穿著黑色長版連帽外套，皺眉難掩低落心情。媒體記者提問有沒有替為太子集團在帛琉洗錢？美國點名制裁有話要說嗎？王蕾絢出境你們是被丟包嗎？他們均不發一語，經調查官戒護至北檢複訊。

美國美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)今年10月14日公告太子集團在我國境內的9家公司及3名國人列入制裁名單，其中3女為黃婕（HUANG, Chieh）施亭宇（SHIH, Ting-yu）及王蕾絢（WANG, Michelle Reishane）

據調查，太子集團在帛琉投資，長期租下島嶼蓋設豪華度假村，涉讓員工從事洗錢、賭博、詐騙等犯行，王、黃、施等3名女子疑似在太子集團掌控的帛琉公司管理團隊任職，王女在北檢搜索前已出境，昨日檢調拘提在國內的黃婕、施亭宇到案，釐清其等在太子集團扮演的角色，是否在帛琉涉嫌洗錢等罪嫌。

女子施亭宇經美國美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)公告列入制裁名單，經檢調拘提到案。記者余承翰／攝影
女子施亭宇經美國美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)公告列入制裁名單，經檢調拘提到案。記者余承翰／攝影
女子黃婕經美國美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)公告列入制裁名單，經檢調拘提到案。記者余承翰／攝影
女子黃婕經美國美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)公告列入制裁名單，經檢調拘提到案。記者余承翰／攝影

太子集團 柬埔寨 帛琉 美國 電信詐騙 洗錢

延伸閱讀

天旭公司涉助太子集團洗錢網路博弈 負責人、特助移送北檢複訊

太子集團在台洗錢、博弈幕後黑手 天旭負責人王昱棠下午移送複訊

檢警調追太子集團案 劉世芳：配合美國查在台協力者

太子集團跨國詐騙！北檢搜索47處拘提25名員工 扣押物含豪車45.2億

相關新聞

太子集團帛琉洗錢詐騙案 美國制裁名單黃婕、施亭宇拘提到案移送複訊

柬埔寨太子集團（Prince Group）成立龐大電信詐騙，強迫勞動以加密貨幣詐騙，上月遭美國政府起訴，其中我國3名女子...

天旭公司涉助太子集團洗錢網路博弈 負責人、特助移送北檢複訊

柬埔寨太子集團涉以網路博弈公司、和平大苑豪宅、各式名車洗錢在台洗錢，隱匿不法所得，台北地檢署搜索位處台北101大樓的天旭...

遭盜用肖像網路賣商品 台中慈院副院長許權振澄清：都是詐騙

耳科權威名醫常遭不明產品商人盜取肖像與影片，在網路攬客販售商品，台中慈濟醫院副院長許權振今天再次澄清，他不會為任何產品代...

北市女遭詐120萬…假意再砸40萬買幣 助警逮詐騙車手

陳姓女子在網上加line投資虛擬貨幣泰達幣，一個月內面交120萬元，見帳上獲利想出金卻頻頻被拒，稱還要再付手續費，向派出...

「普發現金」詐術又來！假郵局人員騙3百多萬 警逮1嫌檢聲押

台北市警方上月底獲報，詐團稱民眾身分被冒用申辦「普發現金1萬元」，民眾遭詐300餘萬元，檢警介入偵辦，昨在桃園市查獲詐欺...

太子集團在台洗錢、博弈幕後黑手 天旭負責人王昱棠下午移送複訊

柬埔寨太子集團涉在台洗錢，台北地檢署查出太子集團社成立聯凡等多家空殼公司，購買11戶和平大苑豪宅辦理貸款，購置市值約1億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。