太子集團帛琉洗錢詐騙案 美國制裁名單黃婕、施亭宇拘提到案移送複訊

柬埔寨太子集團（Prince Group）成立龐大電信詐騙，強迫勞動以加密貨幣詐騙，上月遭美國政府起訴，其中我國3名女子列入制裁名單，台北地檢署拘提黃婕、施亭宇到案，今下午移送複訊，對於也被制裁的王蕾絢已出境，對於是否被丟包，2人不發一語未回應。

今下午，施亭宇穿著卡其色風衣外套，以黃色衣物遮掩手銬，黃婕則穿著黑色長版連帽外套，皺眉難掩低落心情。媒體記者提問有沒有替為太子集團在帛琉洗錢？美國點名制裁有話要說嗎？王蕾絢出境你們是被丟包嗎？他們均不發一語，經調查官戒護至北檢複訊。

美國美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)今年10月14日公告太子集團在我國境內的9家公司及3名國人列入制裁名單，其中3女為黃婕（HUANG, Chieh）施亭宇（SHIH, Ting-yu）及王蕾絢（WANG, Michelle Reishane）

據調查，太子集團在帛琉投資，長期租下島嶼蓋設豪華度假村，涉讓員工從事洗錢、賭博、詐騙等犯行，王、黃、施等3名女子疑似在太子集團掌控的帛琉公司管理團隊任職，王女在北檢搜索前已出境，昨日檢調拘提在國內的黃婕、施亭宇到案，釐清其等在太子集團扮演的角色，是否在帛琉涉嫌洗錢等罪嫌。