遭盜用肖像網路賣商品 台中慈院副院長許權振澄清：都是詐騙

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

耳科權威名醫常遭不明產品商人盜取肖像與影片，在網路攬客販售商品，台中慈濟醫院副院長許權振今天再次澄清，他不會為任何產品代言，只要用他名義代言，絕對是詐騙，是假的。

推動新生兒聽力篩選，救下許多人聽力的耳科名醫許權振，已多次被宣稱療效的不明藥品商人，盜用肖像與影片，販售產品。他擔任台中慈濟醫院副院長也曾報案請求偵辦，但相關單位以伺服器在海外，無法處理為由結案。

最近又有「中醫漢方治耳鳴」產品再次在社群流傳，聲稱「台中慈濟醫院副院長」推薦，許權振透過台中慈濟醫院聲明公告，這些內容都是假的，都是詐騙。

台中慈濟醫院發佈新聞澄清，醫院與醫療人員都不會代言販售產品，社群的相關廣告均為不實內容，都屬冒用醫院名義及醫師肖像的詐騙，敬請大眾小心不要上當。

醫院表示，不法業者將過去醫院新聞採訪片段，以「深偽」方式變造，行銷未經衛福部核准的產品，類似「中醫漢方治耳鳴」、「耳康貼」或「保健食品」等產品在社群宣傳。醫院已經蒐證並報警處理，也向社群平台檢舉，呼籲民眾身體有狀況，務必到醫院就醫，不要相信網路廣告，以免破財又傷身。

台中慈濟醫院副院長許權振表示，2018年起就陸續有病人與家屬反映，在網路看到以台中慈濟醫院及他的名義推薦各式治療耳疾產品的虛假圖片廣告。雖然醫院立即報警偵辦，但8年來，詐騙手法沒停，甚至推陳出新，改以「深偽」影片，仿冒醫師受訪影片，讓大眾誤信未經政府許可販售的藥品，受騙上當。

許權振提醒，台中慈濟醫院及他本人，均未參與、推薦或授權任何治療耳疾的藥品、貼片或保健食品，若出現耳鳴、聽力異常等耳疾症狀時，應由耳鼻喉科專業醫師檢查、評估、治療，切勿輕信網路「一周治癒」、「根治失聰」的誇大療效。如果接獲疑似冒用台中慈濟醫院醫師名義的廣告或販售訊息，可洽詢醫院，或通報衛生福利部及各縣市衛生局直接檢舉，以免其他人受騙上當。

耳科權威名醫被不明產品商人盜取肖像與影片，在網路攬客販售，台中慈濟醫院副院長許權振再次澄清，他不會為任何產品代言。圖／台中慈濟醫院提供
耳科權威名醫被不明產品商人盜取肖像與影片，在網路攬客販售，台中慈濟醫院副院長許權振再次澄清，他不會為任何產品代言。圖／台中慈濟醫院提供

