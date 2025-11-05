快訊

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

初判逾40年！花蓮吉安鄉建築工地驚見白骨 檢察官將相驗比對身分

北市女遭詐120萬…假意再砸40萬買幣 助警逮詐騙車手

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓女子在網上加line投資虛擬貨幣泰達幣，一個月內面交120萬元，見帳上獲利想出金卻頻頻被拒，稱還要再付手續費，向派出所詢問得知落入詐團陷阱，佯裝再加碼40萬元協助警方誘捕，順利抓到面交車手李姓男子，警詢後依法送辦。

中山警方10月28日獲報，陳女（31歲）稱在Line群組投資泰達幣，誤信詐團「高報酬」話術，一個月內面交3次共120萬元，見App獲利豐厚要出金，卻被要求再支付手續費。

陳女不解向派出所諮詢，員警一聽就知道是假投資真詐騙，要求陳女假意再投資40萬元配合員警誘捕，雙方2日後約在陳女住處門前面交，李男（42歲）現身取款立刻被埋伏警力抓捕，陳女還被嚇得跳出。

警方查扣李男手機等證物，警詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦；檢方複訊後諭令具保。

中山警方逮捕詐騙集團面交車手。記者翁至成／翻攝
中山警方逮捕詐騙集團面交車手。記者翁至成／翻攝

詐團 泰達幣 虛擬貨幣 詐騙 車手

延伸閱讀

翡翠水庫擬收發電補償 台電憂其他縣市送電北市收費

澎湖婦誤信「善信投資」遭詐千萬 航警逮人檢方起訴

北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天

誘捕變搶案！詐團襲警搶300萬 風飛砂幫「最後一嫌」逃5天落網

相關新聞

太子集團帛琉洗錢詐騙案 美國制裁名單黃婕、施亭宇拘提到案移送複訊

柬埔寨太子集團（Prince Group）成立龐大電信詐騙，強迫勞動以加密貨幣詐騙，上月遭美國政府起訴，其中我國3名女子...

天旭公司涉助太子集團洗錢網路博弈 負責人、特助移送北檢複訊

柬埔寨太子集團涉以網路博弈公司、和平大苑豪宅、各式名車洗錢在台洗錢，隱匿不法所得，台北地檢署搜索位處台北101大樓的天旭...

遭盜用肖像網路賣商品 台中慈院副院長許權振澄清：都是詐騙

耳科權威名醫常遭不明產品商人盜取肖像與影片，在網路攬客販售商品，台中慈濟醫院副院長許權振今天再次澄清，他不會為任何產品代...

北市女遭詐120萬…假意再砸40萬買幣 助警逮詐騙車手

陳姓女子在網上加line投資虛擬貨幣泰達幣，一個月內面交120萬元，見帳上獲利想出金卻頻頻被拒，稱還要再付手續費，向派出...

「普發現金」詐術又來！假郵局人員騙3百多萬 警逮1嫌檢聲押

台北市警方上月底獲報，詐團稱民眾身分被冒用申辦「普發現金1萬元」，民眾遭詐300餘萬元，檢警介入偵辦，昨在桃園市查獲詐欺...

太子集團在台洗錢、博弈幕後黑手 天旭負責人王昱棠下午移送複訊

柬埔寨太子集團涉在台洗錢，台北地檢署查出太子集團社成立聯凡等多家空殼公司，購買11戶和平大苑豪宅辦理貸款，購置市值約1億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。