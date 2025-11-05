北市女遭詐120萬…假意再砸40萬買幣 助警逮詐騙車手

陳姓女子在網上加line投資虛擬貨幣泰達幣，一個月內面交120萬元，見帳上獲利想出金卻頻頻被拒，稱還要再付手續費，向派出所詢問得知落入詐團陷阱，佯裝再加碼40萬元協助警方誘捕，順利抓到面交車手李姓男子，警詢後依法送辦。

中山警方10月28日獲報，陳女（31歲）稱在Line群組投資泰達幣，誤信詐團「高報酬」話術，一個月內面交3次共120萬元，見App獲利豐厚要出金，卻被要求再支付手續費。

陳女不解向派出所諮詢，員警一聽就知道是假投資真詐騙，要求陳女假意再投資40萬元配合員警誘捕，雙方2日後約在陳女住處門前面交，李男（42歲）現身取款立刻被埋伏警力抓捕，陳女還被嚇得跳出。

警方查扣李男手機等證物，警詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦；檢方複訊後諭令具保。