天旭公司涉助太子集團洗錢網路博弈 負責人、特助移送北檢複訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

柬埔寨太子集團涉以網路博弈公司、和平大苑豪宅、各式名車洗錢在台洗錢，隱匿不法所得，台北地檢署搜索位處台北101大樓的天旭公司等47處，拘提太子集團在台洗錢案幕後推手王昱棠，稍早王昱棠及特助李守禮陸續移送北檢複訊，檢方不排除向法院聲押禁見。

今下午3時許，天旭集團負責人王昱棠身穿黃色大學Ｔ、白色短褲、戴口罩於調查局幹員戒護下抵達北檢；天旭特助李守禮穿著黑色連帽外套、面帶口罩抵達北檢。他們均以衣物遮掩上銬的雙手，面對媒體提問協助詐團洗錢嗎？不發一語，快步從囚車道進入北檢等候複訊。

檢方查出，太子集團在台發展網路博弈事業，天旭國際科技公司為核心角色，租下台北101大樓的兩層辦公室發展線上博弈，負責招募台灣科技人才工程師從事博弈程式設計等；顥玥公司則是協助天旭公司的博弈客服公司。

檢調追查，天旭負責人王昱棠協助太子集團在台洗錢，今年10月美國公布制裁名單後，為了脫產隱匿不法所得，指派特助李守禮找來仲介協助將斯萊斯等豪車過戶給車商兄弟劉書豪、劉書榮，且隨即派人至和平大苑開走豪車藏在北市內湖，日前警方已尋獲豪車。

台灣太子公司涉以聯凡公司等8家空殼公司購買和平大苑並辦理貸款，將海外不法資金匯款到尼爾公司名下帳戶繳交鉅額房貸；經查，空殼公司地址都登記在和平大苑，和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元，停車場還停放各式豪車。

檢方已向台北地方法院聲請查扣此案扣押物價值45億餘元獲准，包和平大苑含11戶、車位48個，實價登錄價值計38億1421萬餘元，及Bugatti（布加迪）古董跑車、勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利、保時捷、賓士等26輛豪車，價值4億7758萬餘元，還有銀行帳戶60個、餘額2億3587萬餘元。

太子集團在台洗錢案，天旭公司負責人王昱棠經調查局拘提告案。記者余承翰／攝影
太子集團在台洗錢案，天旭公司負責人王昱棠經調查局拘提告案。記者余承翰／攝影
太子集團在台洗錢案，天旭公司負責人王昱棠經調查局拘提告案。記者余承翰／攝影
太子集團在台洗錢案，天旭公司負責人王昱棠經調查局拘提告案。記者余承翰／攝影
太子集團在台洗錢案，天旭公司特助李守禮經拘提到案。記者余承翰／攝影
太子集團在台洗錢案，天旭公司特助李守禮經拘提到案。記者余承翰／攝影

太子集團 柬埔寨 洗錢 台北101

